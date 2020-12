WandaVision: La vita a Westview nel nuovo trailer della serie Marvel

News Serie TV

La serie sarà disponibile in streaming su Disney+ a partire dal 15 gennaio.

In attesa del debutto il 15 gennaio, Disney+ ha diffuso un nuovo trailer di WandaVision, sua prima serie tv ambientata nel Marvel Cinematic Universe, con Elizabeth Olsen e Paul Bettany nuovamente nei panni di Wanda Maximoff e Visione. La clip, solo l'ultima di una lunga lista di anteprime (inclusi due trailer ufficiali), ci dà l'opportunità di dare uno sguardo ravvicinato a Westview, il sobborgo che i due protagonisti chiamano casa in questa loro intrippante nuova avventura. Ma sebbene cerchino di adattarsi al loro nuovo stile di vita, diventa presto chiaro che le cose non sono come sembrano.

WandaVision: La trama della nuova serie Marvel

Scritta da Jac Schaeffer (Black Widow) e diretta da Matt Shakman, WandaVision segue gli eventi di Avengers: Endgame e racconta una storia che si collega con quelli del prossimo Doctor Strange. In periferia, Wanda e Visione, due individui dotati di super poteri, conducono una vita che sembra perfetta, finché non cominciano a sospettare che le cose siano ben diverse da come appaiono. Quando la loro vicina ficcanaso, Agnes (Kathryn Hahn), bussa alla porta, il loro mondo che assomiglia a quello di una sitcom si fa ancora più strano mentre inizia a sgretolarsi.

Il trailer mostra anche la versione adulta di Monica Rambeau, interpretata da Teyonah Parris, e l'ex agente dell'FBI Jimmy Woo (Randall Park). Kat Dennings riprende invece il ruolo di Darcy Lewis.