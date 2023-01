The White Lotus, Mike White ritira il Golden Globe: "Dovevo fare il discorso in italiano ma sono troppo ubriaco"

News Serie TV

L'ideatore della serie antologica ha ringraziato anche la troupe italiana che ha lavorato alla seconda stagione girata in Sicilia: "Siete magnifici".

L'80esima edizione dei Golden Globe ha segnato, tra le altre cose, il trionfo di The White Lotus che, dopo aver vinto dieci premi agli scorsi premi Emmy, ora si è portata a casa due ambiti globi d'oro: il premio come miglior miniserie e quello come miglior attrice non protagonista in una miniserie a Jennifer Coolidge. E in questi premi, diciamolo, c'è anche un po' d'Italia visto che l'acclamata seconda stagione della serie antologica è stata girata in Sicilia, a Taormina e dintorni. Così, ritirando il Golden Globe per la miglior miniserie, il creatore Mike White non ha potuto fare a meno di ringraziare la troupe italiana e tutte le maestranze del nostro Paese che hanno contribuito alla realizzazione della serie.

Mike White accepts the award for Best Limited Series, Anthology Series or Television Motion Picture for The White Lotus at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/PVdlrl9T9X — NBC Entertainment (@nbc) January 11, 2023

The White Lotus vince il Golden Globe: Il discorso di Mike White

Il creatore della serie HBO (in Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW) ha ritirato il premio sul palco del Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills dicendo di essere "ancora sconvolto" per il discorso di accettazione fatto prima di lui da Jennifer Coolidge. "Stavo per fare questo discorso in italiano ma sono troppo ubriaco, perché non c'è cibo. Ci hanno fatto solo bere", ha scherzato lo sceneggiatore che poi ha ringraziato i suoi collaboratori aggiungendo: "Mi prenderei una pallottola per voi ragazzi, forse non nel cuore, ma nel piede o nella gamba o altro". White ha poi definito l'attore di The White Lotus F. Murray Abraham, presente sul palco, "una leggenda" e, infine, ha riservato parole gentili per tutta la troupe italiana della serie. "La nostra troupe italiana è stata fantastica. So che dovevate esserlo, ma lo siete stati davvero. È stata un'esperenza magnifica. Amo questa troupe, amo tutte le maestranze", ha concluso.

Le lacrime dopo le parole di Jennifer Coolidge

Il discorso di White è arrivato poco dopo quello di Jennifer Coolidg che lo aveva ringraziato dal palco facendogli scappare qualche lacrima. "Se non conoscete Mike White, questo è qualcosa che dovreste sapere: si preoccupa per il mondo,per le persone, per gli animali. È davvero una delle persone migliori che abbia mai incontrato, mi fa esaltare... tu fai desiderare alle persone di vivere più a lungo. Quindi voglio solo dire 'Mike White... ti amo' e voglio solo dire che questa serata è stata divertente", sono state le le parole dell'interprete dell'esplosiva Tanya. Di recente, anche Sabrina Impacciatore - che nella seconda stagione di The White Lotus ha interpretato la direttrice dell'hotel Valentina - ha elogiato lo sceneggiatore chiamandolo "un genio" nel corso di diverse interviste rilasciate ai media americani.