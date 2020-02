The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki si mostrano nel primo trailer

News Serie TV

Nel frattempo, Owen Wilson si unisce al cast di Loki.

Tra i tantissimi spot in onda la scorsa notte durante il 54° Super Bowl, finale del campionato di football e in assoluto l'evento più seguito della tv americana, uno di Disney+ ha mostrato le primissime immagini di The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki, prime serie Marvel del nuovo servizio di video in streaming atteso in Italia per il 24 marzo, incentrate sugli omonimi, amati personaggi del Marvel Cinematic Universe.

La clip di pochi secondi mostra Anthony Mackie e Sebastian Stan interpretare Sam Wilson e Bucky Barnes in The Falcon and the Winter Soldier. Ambientata dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la serie vede i due supereroi affrontare "una grande avventura che mette alla prova le loro abilità e la loro potenza" dopo aver preso l'iconico scudo di Captain America. I fotogrammi mostrano anche Daniel Brühl riprendere il ruolo di Baron Zemo.

Seguono diversi ritagli di WandaVision, nella quale Elizabeth Olsen torna nei panni di Wanda Maximoff e Paul Bettany in quelli di Visione. Atteso anch'esso per quest'anno, l'adattamento "fonde lo stile delle sitcom classiche con il Marvel Cinematic Universe", secondo la descrizione ufficiale. Tom Hiddleston, invece, è di nuovo Loki nell'omonima miniserie del 2021. Anche in questo caso la storia dà un seguito agli eventi di Endgame, dopo aver visto il Dio dell'Inganno fuggire con la Pietra Spaziale in una linea temporale alternativa.

E, a proposito di Loki, poco prima del Super Bowl diverse fonti autorevoli hanno lanciato la notizia di un'aggiunta prominente al cast della miniserie: l'attore nominato all'Oscar Owen Wilson (2 single a nozze), scelto per un ruolo definito "significativo".