The CW verso il bagno di sangue: Molte serie tv saranno cancellate

La dirigenza del nuovo proprietario Nexstar Media Group fa sapere che potrebbero salvarsi solo un paio di produzioni.

The CW così come la conosciamo sta per scomparire. Da alcune settimane, la rete di Riverdale, dell'Arrowverse e di Walker, alla quale dobbiamo anche capolavori intramontabili come Una mamma per amica, One Tree Hill, Supernatural, Smallville, Veronica Mars e Gossip Girl solo per ricordarne alcuni, ha un nuovo proprietario maggioritario, Nexstar Media Group, evidentemente con idee diverse sul futuro di un canale che negli ultimi anni ha perso molta della sua presa sul pubblico. Idee diverse sull'offerta, che si tradurranno in un ampio restyling che, inevitabilmente, porterà alla cancellazione di gran parte delle serie attualmente in onda. Cosa di cui la Chief Financial Officer ed Executive Vice President Lee Ann Gliha non ha fatto mistero durante l'ultimo incontro sugli utili trimestrali della compagnia.

The CW verso la cancellazione di molte serie tv

"L'attuale offerta di The CW è per la stagione televisiva 2022-23" e "quell'offerta è coerente con ciò che i programmatori hanno avuto storicamente in onda in quel periodo", ha detto Gliha. "Nel corso del prossimo anno, lavoreremo attentamente per sviluppare la nostra offerta, che andrà in onda durante la stagione 2023-24. In quella stagione avremo dei vincoli con l'offerta voluta da Paramount Global e Warner Bros. Discovery, ma a quel punto saranno minimi".

Le parole della Gliha non si prestano a molte interpretazioni e si allineano a quelle altrettanto allarmanti per il pubblico delle serie di The CW pronunciate dal CEO Perry Sook durante lo stesso incontro. "Warner e Paramount non escludono di venderci l'offerta. Dovrà trattarsi di un accordo finanziario per noi conveniente", ha detto. I margini sono strettissimi: all'inizio del mese, Nexstar ha riferito che metterà un tetto di un milione di dollari a episodio per gli show in licenza, una cifra di molto inferiore a quella che gran parte delle serie di The CW fatturano al momento. "Potrebbero esserci un paio di serie che si stanno distinguendo che potremmo voler mantenere per la prossima stagione", ha aggiunto Sook.

Quali serie tv rischiano?

Delle serie attualmente in produzione alla rete, The Flash, Riverdale, Nancy Drew e Stargirl sono in onda o lo saranno con l'ultima stagione, apparentemente una mossa molto saggia per evitare una fine più ingloriosa. Rimangono All American e lo spin-off All American: Homecoming, Walker e lo spin-off Walker: Independence, il prequel di Supernatural The Winchesters, Superman & Lois e la nuova Gotham Knights, Kung Fu e l'antologica Two Sentence Horror Stories. Allo stato attuale, le due più viste sono All American e Homecoming, seguite da The Winchesters e Walker.