Serie TV, quando la differenza la fanno i fan: Ecco i fandom più agguerriti del 2021

Dagli appassionati Marvel ai tenaci spettatori di Manifest che hanno fatto in modo che la serie venisse salvata da Netflix: ecco quali serie hanno potuto contare sui fan più leali nell'anno appena trascorso.

Le Serie TV, si sa, per avere successo e mantenerlo hanno bisogno di spettatori fedeli. La riuscita di un prodotto tv dipende soprattutto (anche se non solo) dagli ascolti e se certe serie continuano ad andare in onda anche quando magari non hanno più molto da dire (scusate, fanatici di Grey's Anatomy) è merito dei fan. Allo stesso modo, i fan riescono spesso a invertire le sorti di una serie cancellata e data per morta (cari fan di Manifest, questo è stato il vostro anno). Ma quali sono stati i fandom e le community di appassionati che si sono fatti più sentire e hanno fatto la differenza nel 2021? Ne abbiamo selezionati 5!

2021, 5 Serie TV con i fan più affezionati

Bridgerton

WandaVision e le serie TV Marvel

Manifest

Sanditon

Squid Game

Bridgerton, uscita il giorno di Natale del 2020, ha letteramente incendiato ("Io brucio per te", si dicono Daphne e il bel duca di Hastings nella serie) i primi mesi del 2021. È stata la serie tv più vista in assoluto su Netflix prima che arrivasse il fenomeno Squid Game a rubarle il primato. I fan sono impazziti soprattutto per il duca interpretato da Regé-Jean Page che grazie alla serie è diventato velocemente popolare e si è fatto strada nel mondo delle grandi produzioni di Hollywood. Tanto che lo scorso aprile, quando ha annunciato il suo addio alla serie, migliaia di fan si sono ribellati e hanno minacciato di boicottare la seconda stagione incentrata su Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey). Non è chiaro se alla fine, per accontentare gli appassionati, Page farà un'incursione in uno dei prossimi episodi. Naturalmente i fan non aspettano altro.

WandaVision e le serie TV Marvel

Tutto è iniziato con WandaVision, la serie tv che ha inaugurato la Fase 4 del MCU e che a gennaio 2021 ha tenuto incollati gli spettatori su Disney+. La storia di Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) e Visione (Paul Bettany) e del mondo di Westview creato da Wanda per superare il dolore della perdita dell'amato ha convinto i fedeli fan Marvel, ma ancora di più ha rubato il cuore degli appassionati la cattivissima Agatha Harkness (Kathryn Hahn). Con la sua canzone Agatha All Along diventata una vera e propria hit nominata anche ai Grammy, Agatha si è guadagnata anche uno spin-off tutto suo, Agatha House of Harkness in arrivo prossimamente su Disney+. Anche le successive serie Marvel arrivate nel 2021, tra cui Loki e The Falcon and the Winter Soldier, sono state una scommessa vinta (e lo dimostra anche la classifica delle serie tv più piratate del 2021 dove dominano).

Manifest

I fan di Manifest, il mistery drama creato da Jeff Rake e cancellato da NBC dopo tre stagioni a giugno 2021, sono i veri eroi dell'anno appena trascorso. Subito dopo la cancellazione della serie hanno partecipato attivamente alla campagna #SaveManifest messa in moto dal creatore Jeff Rake e sostenuta anche dagli attori. Sbarcate su Netflix, le repliche delle prime tre stagioni della serie sono state tra i contenuti più visti negli Stati Uniti per diverse settimane (con oltre 1 miliardo di minuti visti ogni settimana nell'estate del 2021). I numeri hanno convinto Netflix a salvare la serie rinnovandola per una quarta e ultima stagione lunga ben 20 episodi! "Mai neppure nei miei sogni più sfrenati avrei potuto immaginare di ricevere a livello globale così tanto amore e supporto per questa storia, i suoi personaggi e la squadra che lavora così duramente per dare vita a tutto. Il fatto che saremo in grado di premiare i fan con il finale che meritano mi commuove a non finire. A nome del cast, della troupe, degli scrittori, dei registi e dei produttori, dico grazie a Netflix, alla Warner Bros. e, naturalmente, ai fan. Questa è opera vostra", aveva dichiarato il creatore Jeff Rake subito dopo il rinnovo.

Sanditon

La perseveranza dei fan ha premiato anche il drama in costume Sanditon, basato sull'omonimo romanzo incompiuto di Jane Austen. Cancellata dopo una sola stagione dalla britannica ITV, la serie ha avuto un enorme successo negli Stati Uniti dove è andata in onda su PBS all'inizio del 2020. Il finale aperto del primo ciclo di episodi ha spinto i fan a chiedere una seconda stagione promuovendo la campagna #SaveSanditon. PBS li ha ascoltati e l'anno scorso ha rinnovato la serie non solo per una seconda stagione ma anche per una terza!

Squid Game

Squid Game è stata sicuramente la serie rivelazione del 2021. Arrivata su Netflix a settembre 2021, la serie distopica coreana incentrata su un gruppo di disperati che partecipa a una competizione mortale in sole due settimane ha creato proseliti in tutto il mondo. Sui social è scoppiata la Squid Game mania: da chi riproduceva la sfida dei biscotti al caramello, il Dalgona Challenge, a chi ad Halloween sfoggiava un costume ispirato alla serie. Con 111 milioni di account coinvolti e il numero record di 1.650.450.000 ore di visualizzazione a 28 giorni dal debutto, Squid Game è diventata la serie tv più vista di sempre su Netflix.