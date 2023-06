Secret Invasion, com'è cambiato Nick Fury secondo Samuel L. Jackson: "Non è la stessa persona di una volta"

News Serie TV

Tutti cambiano, anche Nick Fury dopo 15 anni dal debutto nell'universo Marvel. Di ritorno da protagonista in Secret Invasion, disponibile da oggi su Disney+, Samuel L. Jackson racconta com'è cambiato il suo personaggio e quali ostacoli affronterà.

Nick Fury è tornato nell'universo Marvel ma, a detta del suo storico interprete Samuel L. Jackson, Secret Invasion è una Serie TV che servirà soprattutto ad accendere la curiosità nei confronti di tutti i personaggi coinvolti. Alcune sono vere e proprie new entry (basti pensare a Emilia Clarke e Olivia Colman, che debuttano ufficialmente nell'MCU), mentre altre sono semplicemente grandi conferme (come il ritorno di Cobie Smulders e della sua Maria Hill). Disponibile con il primo episodio in streaming su Disney+ da oggi, mercoledì 21 giugno, Secret Invasion permetterà al pubblico di approfondire quanto accaduto a Nick Fury dopo il Blip e quali nuove minacce incombono nell'MCU.

Secret Invasion: trailer ufficiale italiano: Secret Invasion: Il trailer italiano ufficiale della serie Marvel di Disney+ con Samuel L. Jackson - HD

Secret Invasion, Nick Fury è il "tessuto connettivo" dello show, a detta di Samuel L. Jackson

Impossibile dimenticare la prima volta che Nick Fury è apparso nell'universo Marvel. Ha assistito in prima persone alla nascita dell'MCU nel momento esatto in cui ha incontrato per la prima volta Tony Stark, aka Iron Man, chiedendogli di prendere parte al progetto Vendicatori. Il resto è storia, ma il percorso di Nick Fury non è stato particolarmente fortunato né banale. Un tempo alla guida dello S.H.I.E.L.D., ha interagito con i più grandi supereroi Marvel e affrontato diverse minacce lungo il suo cammino. Ma in Secret Invasion, dimostrerà tutte le sue più grandi vulnerabilità. Ad accennare il travagliato percorso di Nick Fury nell'attesa serie Marvel è proprio Samuel L. Jackson. Intervistato da Entertainment Weekly, l'attore ha precisato come lo show in realtà non sia semplicemente incentrato su Nick Fury, ma anche su tutti gli altri personaggi coinvolti.

Sono quello che tutti conoscono. Quando gli spettatori guarderanno lo show, penseranno: "Oh, finalmente Nick Fury ha ottenuto una serie tv tutta sua". Ma saranno sorpresi perché scopriranno così tanto su tutte queste altre persone coinvolte e vorranno saperne di più.

Leggi anche Secret Invasion: Dove si colloca la Serie TV nell'universo Marvel

A detta di Samuel L. Jackson, il suo Nick Fury non è altro che il "tessuto connettivo" della serie tv. Contemporaneamente cerca di svelare una cospirazione aliena causata dagli Skrull sulla Terra, ma anche di affrontare le proprie difficoltà. Questo personaggio fa parte dell'MCU da circa 15 anni ormai e non è più la stessa persona di una volta. Come ha precisato l'attore:

Ha dei difetti. Ha problemi psicologici e fisici ed è l'unico a non rendersene conto. Per tutti gli altri è lampante: non è più la persona di un tempo.

L'ultima volta che Nick Fury è apparso nell'universo Marvel risale al 2019. Quell'anno ha accompagnato il debutto di Captain Marvel al cinema, così come è apparso in Avengers: Endgame e in Spider-Man: Far From Home. Oltre a Secret Invasion, Nick Fury sarà coinvolto anche in The Marvels, in uscita entro il 2023 sul grande schermo.