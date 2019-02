Netflix: Le nuove Serie TV in streaming a febbraio 2019

A febbraio 2019, mese di travestimenti e San Valentino, Netflix ha in serbo diverse novità - anche in tema - per gli appassionati di Serie TV. L'appuntamento sicuramente più atteso è quello con la seconda stagione della produzione italiana Suburra: La serie.



Suburra 2: Trailer Ufficiale - HD



Tra nuove alleanze e spietate strategie, i giovani criminali interpretati da Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara ed Eduardo Valdarnini sono pronti a tutto per conquistare il controllo di una Roma in cerca di un nuovo sindaco. Altro appuntamento imperdibile è quello con The Umbrella Academy, serie sci-fi su sette supereroi non convenzionali alle prese con la misteriosa morte del padre adottivo e una possibile apocalisse. Una storia dissacrante e fuori dal mondo, sebbene mai quanto Nightflyers, serie basata su un racconto di George R. R. Martin, che a bordo di un'astronave diretta ai limiti estremi del sistema solare segue un equipaggio affiatato e un capitano solitario cercare l'origine di eventi misteriosi e devastanti che minacciano la missione e loro stessi.



Nightflyers: Trailer Ufficiale Italiano - HD

Dopo il successo di YOU, il servizio di video in streaming porta in Italia, in tempo per la festa degli innamorati, la storia di un altro amore malato. In Dirty John, thriller ispirato da una storia vera, Connie Britton (Nashville) interpreta una donna impigliata drammaticamente nella rete di un uomo conosciuto su un sito di appuntamenti, un truffatore e manipolatore che non si fermerà davanti a niente e nessuno per averla. Più leggera è invece la storia narrata da Russian Doll, comedy con Natasha Lyonne (Orange Is the New Black) nei panni di una donna che cerca disperatamente di non morire la notte della sua apparentemente inevitabile festa di compleanno a New York City. Prima di lasciarvi al calendario delle novità in arrivo, ricordiamo che torneremo ad aggiornarlo nei prossimi giorni con le altre (spesso molte) aggiunte dell'ultimo momento non segnalate anticipatamente.

PRIME VISIONI

1/2 - Free Rein, Valentine's Day

1/2 - Nightflyers, Stagione 1

1/2 - Russian Doll, Stagione 1

1/2 - Strega per sempre, Stagione 1

2/2 - Bordertown, Stagione 2

8/2 - Giorno per giorno, Stagione 3

14/2 - Dirty John, Stagione 1

15/2 - The Umbrella Academy, Stagione 1

22/2 - Suburra: La serie, Stagione 2

26/2 - Shadowhunters, Stagione 3B (Episodio settimanale)

ALTRE SERIE

5/2 - Suits, Stagione 7

PER I PIÙ PICCOLI

8/2 - Le epiche avventure di Capitan Mutanda, Stagione 2

15/2 - Il principe dei draghi, Stagione 2

PROSEGUONO

-​ Black Lightning, Stagione 2 (ogni lunedì)

- Dynasty, Stagione 2 (ogni sabato)