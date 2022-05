Nastri d'Argento Grandi Serie 2022: tutti i premiati, a cominciare da Le fate ignoranti e A casa tutti bene - La Serie

News Serie TV

Vincono il Nastro d'Argento Grandi Serie 2022 Vita da Carlo, Le fate ignoranti, A casa Tutti bene - La Serie, Luca Argentero, Maria Chiara Giannetta, Strappare lungo i bordi e tanti altri. La premiazione sabato 4 giugno a Napoli.

Il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani ha reso noti i vincitori dei Nastri d'Argento Grandi Serie 2022, che verranno consegnati a Napoli sabato 4 giugno presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale. Ad aggiudicarsi il Nastro per la miglior serie dell’anno sono state, ex aequo, A casa tutti bene di Gabriele Muccino e Le Fate ignoranti di Ferzan Ozpetek. Premiate anche Doc - nelle tue Mani, Vita da Carlo, Strappare lungo i bordi, Bangla e I Bastardi di Pizzofalcone.

Il Nastri d'Argento Grandi Serie hanno debuttato lo scorso anno sempre a Napoli,catalizzando l’interesse della stampa locale e internazionale. La selezione dei Giornalisti Cinematografici ha preso in considerazione i titoli della stagione 2021-2022 andati in onda entro il 30 aprile 2022. Altri premi fuori dalla selezione in voto e decisi dal Direttivo Nazionale dei Nastri saranno annunciati il giorno della premiazione.

Leggi anche Nastri d'Argento Grandi Serie 2022: tutti i candidati

Nastri d'Argento Grandi Serie 2022: tutti i vincitori

Ecco i trionfatori dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2022, a cui si aggiungono dei premi speciali

Miglior serie

A casa tutti bene - La Serie (Sky)

Regia di Gabriele Muccino

Le fate ignoranti (Disney+)

Regia di Ferzan Özpetek, Gianluca Mazzella

Nastro dell'anno per la serie più innovativa

Zerocalcare per Strappare lungo i bordi (Netflix)

Nastro Speciale Original

Carlo Verdone per Vita da Carlo (Prime Video)

Miglior serie Crime

I Bastardi di Pizzofalcone (Rai Fiction)

Regia di Monica Vullo

Miglior serie Dramedy

Doc - Nelle tue mani (Rai Fiction)

Regia di Beniamino Catena, Giacomo Martelli

Miglior serie Commedia

Bangla - La Serie (Rai Fiction))

Regia di Emanuele Scaringi, Phaiym Bhuiyan

Miglior Film TV

Sabato, domenica e lunedì (Rai Fiction)

Regia di Edoardo De Angelis

Yara (Netflix)

Regia di Marco Tullio Giordana

Attrice protagonista

Maria Chiara Giannetta (Blanca)

Attore protagonista

Luca Argentero (Doc - Nelle tue mani)

Attrice non protagonista

Ambra Angiolini, Anna Ferzetti (Le fate ignoranti)

Monica Guerritore (Vita da Carlo)

Attore non protagonista

Eduardo Scarpetta (L'amica geniale - Storia di chi fugge e di chi resta)

Max Tortora (Tutta Colpa di Freud - La Serie, Vita da Carlo)

Premi Speciali

Studio Battaglia - All'autrice Lisa Nur Sultan e all'intero cast femminile: Barbora Bobulova, Lunetta Savino, Miriam Dalmazio, Marina Occhionero e Carla Signoris

Domenico Procacci - Miglior regista esordiente per Una squadra

Premio Biraghi - Serie: Caterina De Angelis e Antonio Bannò per Vita da Carlo