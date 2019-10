Lanterna Verde e un'altra serie DC in arrivo su HBO Max

News Serie TV

Il nuovo servizio di video in streaming debutterà a maggio del 2020.

Greg Berlanti l'ha fatto di nuovo. Lo sceneggiatore e produttore dietro le tante fortunate serie DC in onda attualmente su The CW e DC Universe ha ottenuto dal servizio di video in streaming prossimo al debutto HBO Max l'okay per la produzione di altri due adattamenti: Green Lantern, incentrata sui personaggi del corpo di polizia spaziale soprannominato i Cavalieri dello Smeraldo, e Strange Adventures, serie antologica allargata all'intero Universo DC.

"Le serie originali che creeremo per HBO Max saranno entrambe diverse da qualsiasi altra cosa vista in televisione" ha dichiarato Berlanti, presente all'evento organizzato da WarnerMedia per annunciare la data di debutto del servizio (maggio 2020) e i dettagli dell'offerta e delle modalità di abbonamento. "Una serie antologica di racconti morali ambientata in un mondo in cui esistono i super poteri e, in quella che promette di essere la nostra serie DC più spettacolare mai realizzata, andremo nello spazio con uno show su Lanterna Verde, ma non posso dire altro al momento".

Berlanti torna così a lavorare sul Corpo delle Lanterne Verdi dopo il fallimentare film del 2011 con Ryan Reynolds. Al momento non è chiaro però se il più iconico dei suoi membri, Hal Jordan, ne farà parte. Strange Adventures, ispirata dall'omonimo fumetto pubblicato a partire dagli anni '50, esplorerà situazioni sempre diverse le quali coinvolgono in modo ravvicinato mortali ed esseri dotati di poteri incredibili. Entrambi i progetti stanno interessando anche la partner storica di Berlanti, Sarah Schechter, in qualità di produttrice esecutiva, mentre John Stephens (Gotham) ne sarà lo sceneggiatore e showrunner.

Sono nove le serie DC che al momento stanno già coinvolgendo l'ideatore di Everwood: Arrow, Batwoman, Black Lightning, DC's Legends of Tomorrow, Supergirl e The Flash per The CW, e Doom Patrol, l'ancora inedita Stargirl e Titans per DC Universe. Inoltre, per The CW sta lavorando a un nuovo spin-off di Arrow incentrato su Laurel Lance, Dinah Drake e Mia Smoak, e a un altro di Supergirl con Superman/Clark Kent e Lois Lane.