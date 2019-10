Superman & Lois: Lo spin-off di Supergirl in sviluppo a The CW

News Serie TV

È la seconda nuova serie ambientata nell'Arrowverse in considerazione alla rete.

Quella nel prossimo crossover Crisis on Infinite Earths potrebbe non essere l'ultima volta di Superman e Lois Lane nell'Arrowverse. The CW, la rete dietro le popolari serie supereroistiche Arrow, The Flash, Supergirl, DC's Legends of Tomorrow e Batwoman, sta lavorando con Warner Bros. Television, l'infaticabile produttore e demiurgo dell'Universo DC in tv Greg Berlanti e il fumettista ed ex direttore creativo della DC Comics Geoff Johns allo sviluppo di Superman & Lois, spin-off incentrato sugli iconici personaggi interpretati nel media franchise da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch.

La potenziale serie seguirà il supereroe più potente dei fumetti e la reporter più famosa del mondo mentre affrontano tutto lo stress, le pressioni e le complessità derivanti dalle loro responsabilità ma anche dall'essere genitori nella società di oggi. Ricordiamo infatti che l'ultima volta di Superman/Clark Kent e Lois Lane nell'Arrowverse, nel precedente crossover Elseworlds (Altrimondi nella versione italiana), lei aveva annunciato di essere in dolce attesa. In quelle stesse circostanze, Clark aveva chiesto la mano della sua storica compagna, prima di trasferirsi entrambi su Argo.

Scritta dallo showrunner di The Flash Todd Helbing e da lui prodotta a livello esecutivo con Berlanti, Johns e Sarah Schechter, Superman & Lois è il secondo spin-off ambientato nell'Arrowverse in sviluppo a The CW. Lo scorso mese è stato rivelato che uno degli ultimi 10 episodi di Arrow sarà il backdoor pilot di una serie ancora senza titolo incentrata su Laurel Lance, Dinah Drake e Mia Smoak, i personaggi interpretati da Katie Cassidy Rodgers, Juliana Harkavy e Katherine McNamara rispettivamente.