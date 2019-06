Infintiy, le nuove Serie TV in streaming a luglio 2019: L'addio di Orange Is the New Black

News Serie TV

Il dramedy sulle detenute di Litchfield torna con la settima e ultima stagione.

Nessuna storia dura per sempre. Dopo sei anni di risate e anche qualche lacrima, Orange Is the New Black torna sul piccolo schermo con la sua stagione conclusiva, la settima. La principale nuova prima visione che Infinity ha in serbo per i propri abbonati a luglio, mentre prosegue la programmazione degli episodi inediti delle tante altre Serie TV lanciate nelle scorse settimane, il dramedy incentrato sulle detenute di Litchfield torna per chiudere l'incredibile viaggio di Piper Chapman, di nuovo in libertà eppure più a disagio fuori che dietro le sbarre. La lunga detenzione, infatti, l'ha cambiata profondamente, e anche in quel folle mondo che si è lasciata alle spalle, dove la vita va avanti sgraziata come sempre, la sua assenza si fa sentire. Riuscirà a trovare il suo posto nel mondo? E con lei, quale destino attende le altre protagoniste? L'appuntamento con gli ultimi 13 episodi è per il 27 luglio. Nel frattempo, ecco tutte le altre novità in arrivo e in programmazione sul servizio di video in streaming:

PRIME VISIONI

27/7 - Orange Is the New Black, Stagione 7

ALTRE SERIE

3/7 - Superstore, Stagione 3

16/7 - Trial & Error, Stagione 2

31/7 - Life Sentence, Stagione 1

PROSEGUONO

- All American, Stagione 1 (ogni lunedì)

- Arrow, Stagione 7 (ogni mercoledì)

- Chicago Fire, Stagione 7 (ogni sabato)

- Chicago Med, Stagione 4 (ogni venerdì)

- Chicago P.D., Stagione 6 (ogni mercoledì)

- God Friended Me, Stagione 1 (ogni domenica)

- Gotham, Stagione 5 (ogni lunedì)

- Legacies, Stagione 1 (ogni giovedì)

- Suits, Stagione 8B (ogni sabato)

- Supergirl, Stagione 4 (ogni giovedì)

- The Flash, Stagione 5 (ogni martedì)