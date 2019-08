Infinity, le Serie TV in streaming a settembre 2019: Il remake di Roswell, Animal Kingdom 4 e il finale di Angie Tribeca

News Serie TV

Tornano con nuovi episodi anche Law & Order: Unità Speciale e Riverdale.

A settembre non tenetevi troppo impegnati: l'offerta di serie tv in prima visione è ricchissima su Infinity e include nuovi episodi di alcuni tra i titoli più attesi dagli appassionati, oltre ad alcune novità assolute. Cominciamo proprio da queste ultime, perché non può non risaltare subito agli occhi Roswell, New Mexico, remake in chiave moderna della popolare serie sci-fi di fine anni '90. Nell'omonima città statunitense famosa per i numerosi avvistamenti UFO, una giovane ricercatrice, figlia di immigrati clandestini, scopre una scioccante verità: il suo amore adolescenziale è in realtà un alieno con abilità straordinarie. Riusciranno a preservare il loro segreto (e il loro sentimento) contro forze oscure, incluso il governo degli Stati Uniti? Torna poi il crime drama estivo Animal Kingdon, con una quarta stagione che, oltre ad aver lasciato sotto shock i fan d'oltreoceano, introduce un importante nuovo personaggio - Angela, un'amica della madre defunta di J - interpretato dalla veterana di Bones Emily Deschanel. Restando in tema, Law & Order: Unità Speciale prosegue con nuovi, delicati casi per la detective Benson, mentre la tenace agente Angie Tribeca la prende più a cuor leggero nella comedy poliziesca omonima giunta alla sua stagione conclusiva. Ecco dunque il calendario completo delle serie tv in arrivo sul servizio di video in streaming nelle prossime settimane:

PRIME VISIONI (Episodio settimanale)

1/9 - Superstore, Stagione 4B

1/9 - The Goldbergs, Stagione 6B

2/9 - Angie Tribeca, Stagione 4

6/9 - Animal Kingdom, Stagione 4

7/9 - Law & Order: Unità Speciale, Stagione 20B

7/9 - Roswell, New Mexico, Stagione 1

10/9 - God Friended Me, Stagione 1B

11/9 - Riverdale, Stagione 3B

17/9 - Blindspot, Stagione 4B

22/9 - A.P. Bio, Stagione 2

ALTRE SERIE

1/9 - Manifest, Stagione 1

4/9 - Claws, Stagione 2

7/9 - Wrecked, Stagione 3