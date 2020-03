Il Trono di Spade torna su Sky e NOW TV con tutte le stagioni

News Serie TV

Dal 26 marzo su Sky anche un canale dedicato.

Un'ottima notizia per chi in questi giorni di emergenza sta trascorrendo il tempo girandosi i pollici, suo malgrado. Sky Italia e il servizio di video in streaming NOW TV offrono l'opportunità di rivedere o recuperare l'intera saga de Il Trono di Spade, una delle serie più seguite e premiate degli ultimi anni, tappa imprescindibile per gli appassionati di storie fantasy. Questo, ovviamente, in attesa del primo spin-off, House of the Dragon, che tuttavia non si farà vedere sugli schermi prima del 2022.

Il Trono di Spade: Come ri-vedere le 8 stagioni della Serie TV

Sky continua ad arricchire la propria offerta con i titoli più amati ed esclusivi, per dare ancora più possibilità di scelta al pubblico in questo particolare periodo in cui si è chiamati a stare in casa. Dal 26 marzo, tutti gli episodi della serie di culto saranno disponibili per un lungo periodo on demand su Sky e su NOW TV. Inoltre, sempre dal 26 marzo e fino al 2 aprile, a Il Trono di Spade sarà dedicato l'intero canale 111 di Sky, che per l'occasione si trasformerà in Sky Atlantic Il Trono di Spade, un pop-up channel che trasmetterà ogni giorno per otto giorni un'intera stagione della saga.

Il Trono di Spade: La storia e il fenomeno

Basata su Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, la fortunata saga di George R. R. Martin, che pochi giorni fa ha assicurato di essere concentrato sulla scrittura del sesto e penultimo romanzo approfittando dell'isolamento forzato, Il Trono di Spade racconta una storia di draghi, morti viventi, colpi di scena sconvolgenti, battaglie violentissime e agguerrite casate pronte a tutto per ottenere o mantenere il potere. Nell'immaginario continente di Westeros, il cui centro nevralgico è Approdo del Re, le più potenti e nobili famiglie si alleano e si scontrano in un contorto gioco di potere per conquistare il Trono di Spade dopo la morte sospetta del Re. Mentre ad oriente, sul continente di Essos, l'ultima, giovane discendente della dinastia regnante deposta cerca di mettere insieme un esercito per reclamare il torno, dallo sconfinato e inesplorato estremo nord una misteriosa minaccia, la più spaventosa e letale, avanza contro tutti loro.

Un viaggio lungo 73 episodi, Game of Thrones è un vero instant classic diventato in pochi anni un fenomeno globale che ha coinvolto e appassionato milioni di fan in ogni angolo del pianeta, e che è già passato alla storia come la serie più premiata e candidata di sempre - 59 Emmy vinti su un totale di 160 nomination. Nel cast, tra gli altri, volti ormai celebri della tv e del cinema: Peter Dinklage, Lena Headey, Emilia Clarke, Kit Harington, Sophie Turner, Maisie Williams e Nikolaj Coster-Waldau.