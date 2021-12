HBO presenta House of the Dragon, L'assistente di volo 2 e le altre novità del 2022 con un trailer esplosivo

News Serie TV

Nella clip anche le prime immagini di Westworld 4, delle novità Pretty Little Liars: Original Sin e Our Flag Means Death con Taika Waititi e molto altro.

È il caso di dirlo: il 2022 di HBO è una bomba! Con un trailer ricco di pathos e succose anticipazioni, la rete via cavo americana ha mostrato la sua proposta per il prossimo anno: nuove attesissime serie tv, nuove stagioni di quelle che abbiamo amato di più e i prossimi film in arrivo negli Stati Uniti anche sulla piattaforma streaming HBO Max. Da noi, invece, serie come l'attesissimo spin-off de Il Trono di Spade House of the Dragon e la quarta stagione di Westworld arriveranno naturalmente su Sky e in streaming su NOW. Ma date un'occhiata voi stessi alle novità guardando il trailer qui sotto.





Il 2022 di HBO: Tutte le serie tv più attese

Nel video vengono mostrate le prime immagini di Westworld 4 (con Aaron Paul) e delle nuove stagioni di serie di successo come His Dark Materials e L'assistente di volo. Ma la clip offre un primo sguardo anche alle esclusive novità attese per l'anno prossimo come The Time Traveler's Wife, basata sull'omonimo romanzo di successo di Audrey Niffenegger e con protagonisti Rose Leslie e Theo James; We Own This City, miniserie dell'ideatore di The Wire David Simon; il reboot in chiave dark di Pretty Little Liars chiamato Pretty Little Liars: Original Sin, con l'ideatore di Riverdale Roberto Aguirre-Sacasa al timone; la comedy Our Flag Means Death, con Taika Waititi nei panni del pirata Barbanera.

Arriveranno anche, tra le altre cose, lo spin-off di Suicide Squad dedicato all'anti-eroe Peacemaker interpretato da John Cena; la serie sugli anni d'oro dei Los Angeles Lakers Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty; la miniserie Love and Death, sull'assassina Candy Montgomery interpretata da Elizabeth Olsen. Infine, ovviamente, la già citata House of the Dragon, che ci catapulterà indietro di 200 anni rispetto ai fatti de Il Trono di Spade raccontando l'ascesa e la rovinosa caduta dei Targaryen.