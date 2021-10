Love and Death: Elizabeth Olsen è l'assassina Candy Montgomery nelle prime foto della miniserie di HBO Max

News Serie TV

Le riprese della serie, ispirata a un terribile caso di cronaca nera, sono attualmente in corso in Texas.

Forse non sembra così diversa da una certa versione della sua Wanda di WandaVision Elizabeth Olsen nelle prime foto di Love and Death, la miniserie crime che racconterà l'incredibile storia vera di Candy Montgomery, la casalinga del Texas che nel 1980 uccise la sua vicina di casa e amica Betty Gore con un'ascia. Il drama è attualmente in produzione a Kyle, in Texas, con un debutto previsto in streaming su HBO Max nel corso del 2022.

Love and Death: La trama e il cast della miniserie

Scritta dal prolifico sceneggiatore David E. Kelley - lo stesso di Big Little Lies e della più recente Nine Perfect Strangers - e diretta da Lesli Linka Glatter, Love and Death è basata sul libro non-fiction Evidence of Love: A True Story of Passion and Death in the Suburbs e su diversi articoli pubblicati dal Texas Monthly. Racconta la storia di due coppie che conducono una vita familiare tranquilla e tutta casa e chiesa in una piccola città del Texas, finché qualcuno non prende in mano un'ascia. Tra i produttori della serie c'è anche Nicole Kidman con la sua casa di produzione Blossom Films.

Elizabeth Olsen interpreta proprio la tristemente nota protagonista, Candy Montgomery (la vedete nelle prime foto qui in alto) mentre la sfortunata amica rimasta senza vita sotto i pesanti colpi di ascia inflittole dalla vicina di casa, Betty Gore, è interpretata da Lily Rabe. Nel cast ci sono anche Jesse Plemons, Patrick Fugit, Keir Gilchrist, Elizabeth Marvel, Tom Pelphrey e Krysten Ritter.

Love and Death non è da confondere con un'altra miniserie, Candy, in sviluppo contemporaneamente presso il servizio di video in streaming concorrente Hulu. Candy prenderà come riferimento lo stesso caso di cronaca nera ma ad interpretare Candy Montgomery e Betty Gore ci saranno rispettivamente Jessica Biel e Melanie Lynskey.