Graham Greene è morto: L'attore di Balla coi lupi, Defiance e Echo aveva 73 anni

È morto a 73 anni l'attore canadese Graham Greene, interprete di Uccello Scalciante nel film di culto Balla coi lupi e volto delle sere tv Defiance e Echo.

L'attore candidato all'Oscar Graham Greene, conosciuto in tv per i suoi trascorsi nelle serie Defiance, Longmire e Echo, è morto domenica pomeriggio per cause non immediatamente note mentre si trovava ricoverato in un ospedale di Toronto. Aveva 73 anni.

La carriera di Graham Greene: Il ricordo

La triste notizia della morte di Greene è stata comunicata dal suo agente, Michael Greene. "Era un grande uomo di moralità, etica e carattere e ci mancherà per sempre", si legge nella sua nota. "Sei finalmente libero. Susan Smith ti aspetta alle porte del Paradiso", ha aggiunto, riferendosi all'agente storica dell'attore scomparsa nel 2013. Con lei aveva iniziato la sua lunghissima carriera nel 1979, con un ruolo da guest star in un episodio della serie canadese The Great Detective dopo aver lavorato per alcuni anni a teatro. Il suo primo film era stato invece Running Brave, nel 1983. Originario di Ohsweken, nella Riserva indiana delle Sei Nazioni, nella provincia canadese dell'Ontario, Greene aveva avuto la sua grande occasione quando Kevin Costner lo aveva scelto per il ruolo di Uccello Scalciante (Ziŋtká Nagwáka) nel suo film del 1990 Balla coi lupi. La pellicola era stata candidata a dodici Oscar, tra cui uno per Greene come miglior attore non protagonista, e ne aveva vinti sette, tra cui quello per il miglior film.

Balla coi lupi aveva lanciato la carriera di Greene a Hollywood. Negli anni aveva recitato in altri film di grande successo come Maverick con Mel Gibson e Jodie Foster, Die Hard - Duri a morire con Bruce Willis, Il miglio verde con Tom Hanks, Transamerica con Felicity Huffman, The Twilight Saga: New Moon con Kristen Stewart e Robert Pattinson, Casino Jack con Kevin Spacey e Molly's Game di Aaron Sorkin con Jessica Chastain, Idris Elba e Costner. Taylor Sheridan lo aveva scelto per un ruolo nel suo apprezzato film del 2017 I segreti di Wind River e lo aveva fatto di nuovo, diversi anni dopo, per un piccolo ruolo in 1883, lo spin-off prequel del suo successo Yellowstone. Ma in tv Greene si era fatto apprezzare soprattutto nei panni di Rafe McCawley, il ricco e potente proprietario delle miniserie McCawley, nel drama sci-fi Defiance; dell'ex capo della polizia tribale Malachi Strand nel poliziesco neo-western Longmire; e, più di recente, di Skully, proprietario del banco dei pegni e una sorta di nonno per Maya, nella miniserie Marvel Echo.

Greene aveva recitato inoltre nelle serie tv Avvocati a Los Angeles, Un medico fra gli orsi, La signora in giallo, Wolf Lake, Into the West, Being Erica, Riverdale, Golia, American Gods e negli ultimi anni anche in The Last of Us, Reservation Dogs e Tulsa King. In un post su Instagram, ricordando l'ex collega di Defiance, l'attrice Anna Hopkins ha scritto: "Carissimo Graham Greene. Il più forte. Il più divertente. Una legenda. Riposa in pace, amico".