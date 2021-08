Disney+, le Serie TV in streaming a settembre 2021

News Serie TV

Questo mese arrivano le novità Y: L'uomo uomo, American Horror Stories e Star Wars: Visions.

Per quanto vi sia possibile, tenervi liberi a settembre perché sono tante e tutte imperdibili le serie tv in prima visione assoluta in arrivo su Disney+. Ce n'è per tutti i gusti. Vi piacciono le storie post-apocalittiche? In aggiunta ai nuovi episodi di The Walking Dead, arriva Y: L'uomo uomo, serie basata sull'omonimo fumetto della DC Comics in cui un cataclisma annienta tutti i mammiferi dotati del cromosoma Y eccetto un giovane uomo cisgender (niente panico, vuol dire a suo agio con il proprio genere biologico) e la sua scimmia. Seguiamo i sopravvissuti di questo nuovo mondo mentre tentano di ripristinare ciò che è andato perduto e sfruttare questa opportunità per costruire qualcosa di migliore. Non riuscite a stare senza un po' di terrore nelle vene? Lo spin-off American Horror Stories espande lo spaventoso ma affascinante universo di American Horror Story (a settembre saranno disponibili con Star su Disney+ anche le sue nove stagioni) con un'antologia di storie diverse in ciascun episodio che spaziano da una casa infestata (vi ricorda qualcosa?) a un campeggio dove qualcosa si nasconde nei boschi a una resa dei conti tra influencer dopo la pubblicazione di un video controverso.

Y: L'ultimo uomo: Trailer ITA: Y: L'ultimo uomo - Il Trailer Italiano Ufficiale della serie - HD

Non andate a letto senza aver visto un cartone animato nonostante abbiate più di trent'anni? Qualunque sia la vostra età, The Great North è l'ultima novità dell'Animation Domination della FOX incentrata su un padre single dell'Alaska che fa del suo meglio per tenere unito il suo strambo gruppo di pargoli, soprattutto quando ambizioni artistiche allontanano la sua unica figlia femmina dal peschereccio di famiglia. Restando nel campo dell'animazione, ai fan di Guerre stellari non sfuggirà la singolare Star Wars: Visions, una collezione di cortometraggi che celebrano Star Wars attraverso la lente dei migliori creatori e narratori di anime del mondo. Tornano al live-action, Dottoressa Doogie è invece un dramedy di formazione ispirato dalla serie di culto degli anni '90 Doogie Howser. Il remake segue un giovanissimo prodigio della medicina che vive e lavora alle Hawaii. Mentre è impegnata a salvare vite, Lahela 'Doogie' Kameāloha rimane un'adolescente alle prese con le sfide e le tribolazioni della sua età. Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a settembre 2021

Serie TV in prima visione

American Horror Stories , Stagione 1 (8 settembre)

, Stagione 1 (8 settembre) Dottoressa Doogie , Stagione 1 (8 settembre)

, Stagione 1 (8 settembre) Bless the Harts , Stagione 1 (15 settembre)

, Stagione 1 (15 settembre) Star Wars: Visions , Stagione 1 (22 settembre)

, Stagione 1 (22 settembre) Y: L'uomo uomo , Stagione 1 (22 settembre)

, Stagione 1 (22 settembre) The Great North, Stagione 1 (29 settembre)

Altre Serie TV

Per i più piccoli

Fancy Nancy , Stagione 2 (1 settembre)

, Stagione 2 (1 settembre) Una vita da Dug, Stagione 1 (1 settembre)

Docuserie

Un solo nome: Feyenoord (1 settembre)

(1 settembre) Apocalypse: La guerra dei mondi (8 settembre)

(8 settembre) The '90s: The Last Great Decade, Stagione 1 (22 settembre)

Proseguono