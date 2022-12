Disney+, le Serie TV in streaming a gennaio 2023

News Serie TV

L'anno nuovo porta sul servizio streaming la scandalosa miniserie true crime Ecco a voi i Chippendales, Extraordinary e i nuovi episodi di Star Wars: The Bad Batch.

Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2023 promette di essere un anno straordinario per gli appassionati di Serie TV abbonati al servizio streaming Disney+. A gennaio si parte col botto. Dopo il successo di Pam & Tommy, arriva una nuova scandalosa miniserie true crime: Ecco a voi i Chippendales. Sesso, rivalità e omicidio nella storia di Somen 'Steve' Banerjee (interpretato dal Kumail Nanjiani di Silicon Valley e Obi-Wan Kenobi), un immigrato indiano diventato l'improbabile ma determinato fondatore del più grande impero di spettacoli di spogliarello maschili al mondo. Siamo alla fine degli anni '70 e la ricerca della "pura opulenza" porta a una rivalità mortale, quella tra Steve e il noto coreografo e produttore Nick De Noia (Murray Bartlett, The White Lotus) per la proprietà del marchio. Se amate le storie straordinarie, tenete gli occhi puntati anche su Extraordinary, serie britannica ambientata in un mondo in cui tutti gli individui sviluppano un potere al loro 18° compleanno. Tutti tranne Jen, che sta per compiere 25 anni e sta aspettando ancora di ottenere il suo. Alla deriva in un mondo grande e confuso e armata solo di un po' di speranza e di molta disperazione, Jen inizia il suo viaggio per trovare il suo ipotetico superpotere. Ma nel farlo, potrebbe scoprire la gioia di essere semplicemente okay.

Ecco a voi i Chippendales: Trailer Ufficiale Ita: Ecco a voi i Chippendales: Il Trailer ufficiale in italiano della serie Disney+ - HD

Per gli amanti dell'animazione, sono ben tre le proposte imperdibili. In aggiunta all'attesissima stagione 2 di Star Wars: The Bad Batch, ambientata diversi mesi dopo gli eventi di Kamino, arrivano le novità Koala Man e Little Demon. La prima, prodotta dall'ideatore di Solar Opposites, segue un padre di mezz'età fermare i criminali più meschini e portare l'ordine in un sobborgo australiano, spesso coinvolgendo la sua famiglia frustrata, sotto l'identità non molto segreta di Koala Man, un supereroe senza poteri. La seconda si concentra invece su Laura e Chrissy, una madre riluttante e sua figlia, le quali cercando di vivere la loro vita ordinaria nel Delaware ma sono costantemente ostacolate da forze mostruose, incluso Satana. Chrissy è sua figlia, l'anticristo, e ora lui brama la sua anima. Segnaliamo inoltre Criminal Minds: Evolution, revival del crime drama di successo terminato nel 2020. Il BAU torna quasi al completo per affrontare la sua più grande minaccia: Elias Volt, un individuo che ha approfittato della pandemia per costruire una rete di altri serial killer. Ora, mentre il mondo riparte, quella rete diventa operativa e la squadra deve dargli la caccia... un omicidio alla volta.

Star Wars: The Bad Batch 2 - Trailer Italiano: Star Wars: The Bad Batch - Il Trailer Ufficiale in italiano della stagione 2 su Disney+ -HD

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming a gennaio 2023

Serie TV in prima visione

Reservation Dogs , Stagione 2 (4 gennaio)

, Stagione 2 (4 gennaio) Star Wars: The Bad Batch , Stagione 2 (4 gennaio, episodio settimanale)

, Stagione 2 (4 gennaio, episodio settimanale) Koala Man , Stagione 1 (9 gennaio)

, Stagione 1 (9 gennaio) Ecco a voi i Chippendales , Miniserie (11 gennaio)

, Miniserie (11 gennaio) The Resident , Stagione 6 (11 gennaio, episodio settimanale)

, Stagione 6 (11 gennaio, episodio settimanale) Criminal Minds: Evolution , Stagione 1 (18 gennaio, episodio settimanale)

, Stagione 1 (18 gennaio, episodio settimanale) Little Demon , Stagione 1 (18 gennaio)

, Stagione 1 (18 gennaio) Extraordinary, Stagione 1 (25 gennaio)

Altre Serie TV

NCIS , Stagione 19 (11 gennaio)

, Stagione 19 (11 gennaio) American Crime Story, Stagioni 1-3 (25 gennaio)

Docuserie e Intrattenimento

Chasing Waves (11 gennaio)

(11 gennaio) Welcome to Wrexham, Stagione 1 (25 gennaio)

Per i più piccoli

Spidey e i suoi fantastici amici, Stagione 2 Parte 2 (4 gennaio)

Proseguono (ogni mercoledì)