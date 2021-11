News Serie TV

Questo mese arrivano il primo spin-off di The Mandalorian, The Book of Boba Fett, e le nuove The Big Leap e The Wonder Years.

Eccoci qui, giunti all'ultimo mese dell'anno. A dicembre, l'offerta di Serie TV del servizio streaming Disney+ ha in serbo per gli abbonati e appassionati diverse novità che rallegreranno i loro giorni di festa. In particolare i fan di Star Wars potranno divertirsi con le avventure del leggendario cacciatore di taglie Boba Fett nella serie The Book of Boba Fett, della quale hanno avuto un assaggio nel finale della seconda stagione di The Mandalorian, di cui è lo spin-off. Boba Fett e la mercenaria Fennec Shand si fanno strada nel mondo criminale della Galassia quando tornano sulle sabbie di Tatooine per rivendicare il territorio un tempo controllato da Jabba the Hutt e dal suo sindacato del crimine.

The Book of Boba Fett: Trailer ITA: The Book of Boba Fett: Primo Trailer Italiano Ufficiale della serie - HD

Direttamente dalla tv americana, le novità The Big Leap e The Wonder Years vi trascineranno nelle loro storie che parlano di ballo e sogni da realizzare l'una e di famiglia e formazione nei sobborghi americani l'altra. The Big Leap un dramedy che segue un gruppo di personaggi diversi e con poca fortuna mentre tentano di cambiare le loro vite partecipando a un reality show sulla danza che le loro vite in realtà rischia di distruggerle. The Wonder Years, remake della sitcom degli anni '80 in Italia conosciuta con il titolo Blue Jeans, dà uno sguardo nostalgico a una famiglia di colore della classe media che vive nella cittadina di Montgomery, in Alabama, alla fine degli anni '60. Attraverso il punto di vista del dodicenne Dean, un ragazzo con tanta immaginazione, scopriamo come lui e la sua famiglia abbiano affrontato i propri anni più belli in un periodo turbolento.

Disney+, le Serie TV in streaming a dicembre 2021

Serie TV in prima visione

The Big Leap , Stagione 1 (1 dicembre)

, Stagione 1 (1 dicembre) Vida Perfecta , Stagione 1 (8 dicembre)

, Stagione 1 (8 dicembre) The Wonder Years , Stagione 1 (22 dicembre)

, Stagione 1 (22 dicembre) The Book of Boba Fett, Stagione 1 (29 dicembre)

Altre Serie TV

L'uomo di casa , Stagioni 1-9 (1 dicembre)

, Stagioni 1-9 (1 dicembre) The Glades , Stagioni 1-4 (1 dicembre)

, Stagioni 1-4 (1 dicembre) Harrow , Stagioni 1-3 (8 dicembre)

, Stagioni 1-3 (8 dicembre) Sydney to the Max, Stagione 2 (22 dicembre)

Per i più piccoli

Miraculous: Le storie di Ladybug e Chat Noir , Stagione 4 (1 dicembre)

, Stagione 4 (1 dicembre) DuckTales , Stagione 3 Parte 2 (8 dicembre)

, Stagione 3 Parte 2 (8 dicembre) Elena di Avalor, Stagione 3 (22 dicembre)

Docuserie

Benvenuto sulla Terra (8 dicembre)

Proseguono