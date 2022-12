Disney+: Le prime immagini di Ahsoka, Loki 2 e Secret Invasion in un promo con le novità del 2023

News Serie TV

Il servizio di video in streaming di Disney ci prepara al nuovo anno con un elettrizzante teaser trailer che offre uno sguardo alle serie tv più attese.

Il 2023 di Disney+ si prospetta un altro anno ricco di emozioni per gli appassionati di serie tv. In un promo diffuso sulle sue pagine social ufficiali, il servizio di video in streaming mostra, oltre ai film, alcune delle novità seriali che impreziosiranno il catalogo nel corso dell'anno che sta per arrivare: dallo spin-off di The Mandalorian Ahsoka, alla novità Marvel Secret Invasion (con Emilia Clarke e Samuel L. Jackson), fino all'attesissima seconda stagione di Loki.

Il franchise di Star Wars riparte da Ahsoka e The Mandalorian 3

Ambientata cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: Il ritorno dello Jedi quindi la caduta dell’Impero, Ahsoka segue l’ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson, vista già in The Mandalorian e in The Book of Boba Fett) ed ex apprendista di Anakin Skywalker mentre indaga su una minaccia che incompe su una galassia vulnerabile. Prima, però, ritroveremo i volti familiari del mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e il bambino Grogu nella terza stagione di The Mandalorian in arrivo il 1° marzo 2023.

Marvel: Le serie che vedremo nel 2023

Disponibile in streaming nella primavera del 2023, Secret Invasion si basa sull'omonimo fumetto crossover del 2008 e racconta una storia che ruota attorno a una setta di Skrull e al fatto che si sia infiltrata in tutti gli aspetti della vita sulla Terra. Il cast confermato include Samuel L. Jackson (nel ruolo di Nick Fury), Ben Mendelsohn (Talos), Cobie Smulders (Maria Hill), Don Cheadle (James "Rhodey" Rhodes/War Machine), Martin Freeman (Everett K. Ross), Olivia Colman, Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Christopher McDonald, Carmen Ejogo e Killian Scott.

Arriva invece la prossima estate la stagione 2 di Loki, l'astuto Dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston, che si scontrerà nuovamente con la Time Variance Authority. Owen Wilson (Mobius), Sophia Di Martino (Sylvie), Gugu Mbatha-Raw (Renslayer) e Tara Strong (la voce di Miss Minutes) torneranno nei nuovi episodi insieme a lui; ma ci sono anche alcune aggiunte al cast come Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once), Rafael Casal (Blindspotting) e (non ancora confermata) Katie Dickie (Il Trono di Spade).

Non ci sono immagini nel trailer, ma dalle notizie precedenti sappiamo che nel 2023 vedremo su Disney+ anche lo spin-off di Hawkeye dedicato all'eroina Echo (che dovrebbe arrivare in estate) e l'altra nuova serie Ironheart incentrata sull'eroina Riri Williams interpretata da Dominique Thorne (attesa per l'autunno).

Arriva anche American Born Chinese

Il teaser mostra, invece, alcune immagini della nuova comedy originale American Born Chinese che racconta la storia di Jin Wang, un adolescente medio che si destreggia tra vita sociale e vita domestica quando incontra un nuovo studente, e poi rimane invischiato in una battaglia di divinità mitologiche cinesi. Il cast comprende Ben Wang, Yeo Yann Yann, Chin Han, Ke Huy Quan, Jimmy Liu, Sydney Taylor, Daniel Wu e Michelle Yeoh.