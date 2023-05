Disney+ annuncia le date di Loki 2 e Echo, e c'è una sorpresa

News Serie TV

Finalmente possiamo far partire il conto alla rovescia: ecco quando escono la tanto attesa seconda stagione di Loki e la nuova serie sull'eroina Echo.

L'autunno di Disney+ promette un intrattenimento Marvel coi fiocchi. In occasione degli Upfront di Disney, sono state annunciate le date di due attesissime serie: la seconda stagione di Loki, che arriverà in streaming venerdì 6 ottobre, e Echo, la cui data è stata fissata al 29 novembre. Le uscite di entrambe le serie, quindi, sono state posticipate rispetto a quanto precedentemente annunciato (si diceva estate 2023, ma lo slittamento di Secret Invasion ha avuto effetti sugli altri titoli del mondo Marvel). C'è però una novità assoluta: tutti gli episodi di Echo saranno rilasciati contemporaneamente e saranno subito disponibili. È la prima volta che Disney+ adotta questa modalità di rilascio per una serie Marvel, visto che solitamente si procede con un episodio a settimana.

Loki: Dove eravamo rimasti?

La seconda stagione di Loki ripartirà esattamente da dove si era interrotta la prima. Ricorderete che Sylvie (Sophia Di Martino) aveva mandato l'universo nel caos pugnalando al cuore Colui che rimane (Jonathan Majors), la variante di Kang che ha creato la TVA per proteggere la linea temporale sacra. Loki (Tom Hiddleston) di conseguenza era finito al quartier generale della TVA di una linea temporale alternativa in cui lui e Sylvie non si erano mai incontrati.

Nei nuovi episodi torneranno anche gli attori già noti Owen Wilson (nei panni di Mobius), Gugu Mbatha-Raw (Renslayer), Wunmi Mosaku (Hunter B-15) e Tara Strong (che doppia Miss Minutes). Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once) e Rafael Casal (Blindspotting) sono invece due nuove aggiunte al cast.

Arriva Echo: La trama dello spin-off di Hawkeye

Echo racconta le origini dell'eroina sorda Maya Lopez alias Echo (interpretata nuovamente da Alaqua Cox, già vista in Hawkeye), leader di una gang che vuole farla pagare a Ronin, alias Clint Barton. Nella nuova serie, Maya torna nella sua città natale e "deve affrontare il suo passato, ricollegarsi alle sue radici native americane e riscoprire il significato di famiglia e comunità se vuole sperare di riuscire ad andare avanti", secondo la sinossi diffusa da Disney+. Nel cast ci sono Vincent D'Onofrio (nei panni di Wilson Fisk/Kingpin), Chaske Spencer (Wild Indian), Tantoo Cardinal (Stumptown), Devery Jacobs (Reservation Dogs), Cody Lightning (Hey, Viktor!), Graham Greene (I segreti di Wind River) e Zahn McClarnon (Reservation Dogs).