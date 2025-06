Dexter unisce le forze con altri serial killer nel trailer ufficiale del sequel Resurrection

News Serie TV

Il nuovo sequel del crime drama di successo terminato nel 2013 sarà disponibile in streaming dall'11 luglio su Paramount+: ecco il trailer ufficiale di Dexter: Resurrection.

A quanto pare, Dexter Morgan non è l'unico a convivere con un "passeggero oscuro". Il trailer ufficiale sottotitolato in italiano di Dexter: Resurrection, mostrato durante il CCXP di Città del Messico, svela che il celebre serial killer torna in azione... e stavolta non sarà solo. Nella nuova serie sequel (in arrivo dall'11 luglio in streaming su Paramount+), Dexter (Michael C. Hall) si ritrova infatti a New York City, dove incontra una sorta di "squadra Avengers" composta da altri serial killer. Un inedito e inquietante sodalizio che lo spingerà ad abbracciare nuovamente la sua natura omicida.

Trailer ITA: Il Trailer Ufficiale Italiano - HD

Da dove riparte Dexter: Resurrection

Michael C. Hall torna nei panni del protagonista nel nuovo sequel diretto da Clyde Phillips, showrunner storico della saga, che riprende esattamente da dove si era concluso Dexter: New Blood (2021): con Dexter apparentemente ucciso da un colpo di pistola fatto espodere da suo figlio Harrison (Jack Alcott). Ma, come anticipato nel prequel Dexter: Original Sin, il killer è stato salvato in extremis dopo una corsa disperata in ospedale.

La trama del nuovo sequel

Al risveglio dal coma, Dexter scopre che Harrison è scomparso nel nulla. Deciso a rimediare ai suoi errori e a ritrovare il figlio, si rifugia a New York, cercando di rimanere nell’ombra. Ma la tranquillità non è mai un'opzione: il trailer mostra infatti il ritorno di Angel Batista (David Zayas), ex collega della polizia di Miami, che ora sospetta apertamente che il suo vecchio amico sia il famigerato "Macellaio di Bay Harbor". Il loro confronto in ospedale costringe Dexter alla fuga. Nel frattempo, il protagonista si imbatte in un gruppo di nuovi e bizzarri personaggi interpretati da guest star d'eccezione. Un'insolita compagnia per Dexter, che nel trailer commenta con sarcasmo: "Solo a New York".

Il cast

Nella nuova serie rivedremo anche James Remar, John Lithgow e Jimmy Smits, rispettivamente nei panni di Harry Morgan (il papà di Dexter che prova ancora a guidarlo sullla retta via, evidentemente con scarsi risultati), Arthur Mitchell/Trinity Killer e Miguel Prado. Il veterano de Il Trono di Spade Peter Dinklage interpreterà Leon Prater, un investitore miliardario che nasconde molti intrighi dietro la facciata di generoso filantropo (e infatti lo vediamo mettere insieme una squadra di serial killer in stile Avengers), mentre la candidata all'Oscar Uma Thurman sarà Charley, responsabile della sua sicurezza. Altri ruoli inediti saranno interpretati da Krysten Ritter (Jessica Jones), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Steve Schirripa (Blue Bloods), Eric Stonestreet (Modern Family), David Dastmalchian (Oppenheimer), Ntare Guma Mbaho Mwine (Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer), Emilia Suárez (Up Here), Kadia Saraf (Law & Order: Unità Speciale) e Dominic Fumusa (Nurse Jackie - Terapia d'urto).