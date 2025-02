Dexter: Krysten Ritter sarà una serial killer nel sequel Resurrection

News Serie TV

La star di Jessica Jones Krysten Ritter si è unita al cast di Dexter: Resurrection, nuovo sequel di Dexter atteso su Paramount+. Ecco chi interpreterà.

La storia si fa giorno dopo giorno più interessante in Dexter: Resurrection. Dopo la candidata all'Oscar Uma Thurman (Kill Bill, Pulp Fiction) e il veterano de Il Trono di Spade Peter Dinklage, al cast del nuovo sequel del crime drama di successo Dexter si unisce Krysten Ritter, attrice molto amata dal pubblico del piccolo schermo per i suoi trascorsi in Non fidarti della str**** dell'interno 23 e Jessica Jones, più di recente nel breve sequel di Orphan Black.

Il ruolo di Krysten Ritter in Dexter: Resurrection

Dexter: Resurrection seguirà l'ex ematologo forense della polizia di Miami Dexter Morgan (Michael C. Hall) dopo essere riuscito a sfuggire alla morte una seconda volta. Alla fine del primo sequel, Dexter: New Blood, il personaggio sembrava perdere la vita per mano del figlio Harrison e del suo fucile. Ma il prequel Dexter: Original Sin ha rivelato recentemente che Dexter è sopravvissuto, nonostante le gravi ferite, dopo essere stato trasportato immediatamente in ospedale. In quel frangente, dopo che i medici sono riusciti a far ripartire il suo cuore, Dexter ha parlato di "resurrezione" attraverso il suo tipico monologo interiore.

Secondo Deadline, Ritter ricorrerà nei panni di Mia Lapierre, una rinomata sommelier con un alter ego segreto: la serial killer Lady Vendetta. Nelle scorse ore, con una storia che la ritraeva in viaggio verso New York, condivisa su Instagram negli stessi istanti in cui lo showrunner di Daredevil: Rinascita Dario Scardapane annunciava l'inizio delle riprese della seconda stagione in città, l'attrice ha scatenato i fan della Marvel, convinti che stesse per riprendere il ruolo di Jessica Jones nella serie di Disney+, sulla scia delle recenti dichiarazioni del dirigente dei Marvel Studios Brad Winderbaum, ma la verità si è rivelata essere un'altra. Almeno per ora.

Oltre a Dinklage e Thurman, scelti per i ruoli di Leon Prater, un investitore miliardario che nasconde molti intrighi dietro la facciata di generoso filantropo, e del suo capo della sicurezza Charley, Ritter si unisce agli altri membri del cast Dominic Fumusa (Nurse Jackie - Terapia d'urto), Ntare Guma Mbaho Mwine (Avvocato di difesa - The Lincoln Lawyer), Kadia Saraf (Law & Order: Unità Speciale) e Emilia Suárez (Up Here). Questi interpreteranno rispettivamente Melvin Oliva, un detective della polizia di New York; Blessing Kamara, un autista di ride sharing che irradia ottimismo e un uomo devoto alla sua famiglia e alla comunità; Claudette Wallace, la partner di Oliva, un'investigatrice tagliente, nota per la sua precisione metodica e la sua incessante concentrazione; e Elsa Rivera, la vivace e determinata amica e collega di Harrison (Jack Alcott) all'Empire Hotel.