Jennifer Carpenter tornerà in Dexter: Resurrection?

L'attrice ha rivelato se riprenderà il ruolo di Debra Morgan, la sorella di Dexter, in Dexter: Resurrection, il nuovo sequel in arrivo su Paramount+.

Oltre a Michael C. Hall nel ruolo principale, in Dexter: Resurrection, nuovo sequel del crime drama di successo del 2006 Dexter, rivedremo anche Jennifer Carpenter nello stesso modo in cui è avvenuto nel precedente Dexter: New Blood? People lo ha chiesto direttamente all'attrice, indimenticata nei panni di Debra Morgan, la sorella defunta dell'ex ematologo forense della polizia di Miami e serial killer Dexter Morgan, la quale ha chiarito in modo inequivocabile ciò che i fan devono aspettarsi nel prossimo futuro.

Dexter: Resurrection, ci sarà Jennifer Carpenter?

Ora in tv con la seconda stagione di 1923, un'altra serie di Paramount+, Carpenter ha confermato che non tornerà in Dexter: Resurrection. "Sono piuttosto concentrata su dove sono e sento di aver chiuso quella scatola", ha spiegato l'attrice. "Ne sono orgogliosa. Spero che si stiano divertendo. E sono molto felice che i fan abbiano dell'altro su cui riflettere".

Nonostante il suo personaggio sia morto nella stagione finale di Dexter, quando Dexter aveva approfittato dei disordini causati dall'uragano Laura per spegnere il respiratore che la teneva in vita dopo essere stata colpita dal serial killer Oliver Saxon e gettare il suo corpo in mare, Debra è riapparsa nel primo sequel, Dexter: New Blood, come una presenza immaginaria con la quale suo fratello si è confrontato più volte.

La stessa Dexter: Resurrection mostrerà il personaggio di Hall dopo essere sfuggito alla morte per la seconda volta. Come rivelato recentemente nel prequel Dexter: Original Sin, Dexter è sopravvissuto alle gravi ferite del colpo di fucile sparato dal figlio Harrison alla fine di New Blood, grazie all'intervento provvidenziale dei medici. La nuova serie, attesa in tv per l'estate, riporterà sugli schermi anche Jack Alcott, David Zayas e James Remar nei ruoli di Harrison Morgan, del detective Angel Batista e di Harry Morgan, il padre defunto di Dexter e Debra.