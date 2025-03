David Dastmalchian in Dexter: Resurrection, Neuromancer arruola Peter Sarsgaard e altre news in breve

News Serie TV

Inoltre, una serie tv basata sul romanzo The Sicilian Inheritance, Kiernan Shipka nella stagione 4 di Industry e NBC ordina il pilota di Stumble.

Nuova aggiunta prominente al cast di Dexter: Resurrection. David Dastmalchian, attore conosciuto per i suoi ruoli cinematografici in Dune, The Suicide Squad - Missione Suicida e Oppenheimer, ha ottenuto un ruolo da guest star nel secondo spin-off sequel del crime drama di successo Dexter.

La nuova serie è ambientata dopo gli eventi di Dexter: New Blood e vede Michael C. Hall riprendere i panni dell'ex ematologo del Dipartimento di Polizia di Miami e giustiziere Dexter Morgan dopo essere scampato alla morte una seconda volta.

Dastmalchian interpreterà un personaggio del quale al momento si conosce soltanto il nome, Gareth. L'attore raggiunge i precedentemente annunciati Uma Thurman, Peter Dinklage, Krysten Ritter, Neil Patrick Harris e Eric Stonestreet, solo per ricordarne alcuni.

Neuromancer affida un ruolo a Peter Sarsgaard

Il candidato all'Emmy per Dopesick - Dichiarazione di dipendenza Peter Sarsgaard ha firmato con Apple TV+ per un ruolo in Neuromancer, serie di fantascienza basata sul romanzo di William Gibson Neuromante. Callum Turner interpreta Case, un hacker di alto livello ma danneggiato che si ritrova coinvolto in una rete di spionaggio digitale e criminalità ad alto rischio con la sua compagna, Molly (Briana Middleton), un'assassina dagli occhi lucenti, che mira a mettere a segno una rapina a una dinastia aziendale con segreti indicibili. Sarsgaard, che torna a Apple TV+ dopo l'esperienza di Presunto innocente, vestirà i panni di John Ashpool.

Una serie tv basata sul romanzo The Sicilian Inheritance

MGM Television e Rebelle Media hanno unito le forze per lo sviluppo di una serie tv basata sul romanzo di successo scritto da Jo Piazza The Sicilian Inheritance. Il progetto viene presentato come "un meraviglioso mystery drama ambientato in un'ambientazione mozzafiato" e "una storia di evasione con un cast corale e forti personaggi femminili che combattono le forze che li tengono sottomessi". Il libro racconta di Sara Marsala, una donna che non sa più chi è dopo il fallimento della sua attività e del suo matrimonio. La morte della sua amata prozia Rosie apre una via di fuga dalla sua vita e una finestra sul suo passato attraverso un biglietto aereo per la Sicilia, l'atto di proprietà di un appezzamento di terra potenzialmente prezioso e un segreto di famiglia esplosivo.

Industry: Kiernan Shipka e altre aggiunte al cast della stagione 4

Il thriller finanziario di HBO Industry, in Italia ancora inedito, ha annunciato quattro aggiunte al cast della quarta stagione: Kiernan Shipka (Le terrificanti avventure di Sabrina), Jack Farthing (Poldark), Toheeb Jimoh (Ted Lasso) e Amy James-Kelly (Gentleman Jack - Nessuna mi ha mai detto di no). Interpreteranno rispettivamente Haley Clay, assistente esecutiva presso il processore di pagamento Tender; Edward Smith, un attaccabrighe e amico di lunga data di Harry; Kwabena Bannerman, trader presso Mostyn Asset Management; e Jennifer Bevan, un neo-promosso Ministro del governo laburista.

NBC ordina il pilota della comedy Stumble

L'americana NBC ha dato l'okay alla produzione dell'episodio pilota di Stumble, comedy di Liz Astrof (2 Broke Girls) e Jeff Astrof (Shining Vale) incentrata sul mondo competitivo e ad altissimo rischio del cheerleading universitario. Lo stile narrativo sarà quello del finto documentario, sul modello di The Office e Modern Family.

BMF: Il teaser trailer della stagione 4

Starz ha rilasciato il teaser trailer della quarta stagione di BMF, il crime drama prodotto da 50 Cent incentrato sulla Black Mafia Family, un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga e al riciclaggio di denaro. Il debutto negli Stati Uniti è fissato per il 6 giugno.

