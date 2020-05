CBS rinnova NCIS, FBI, Magnum P.I. e altre 12 serie tv

News Serie TV

Si salvano anche All Rise, S.W.A.T. e SEAL Team.

Con i numeri drammatici che la pandemia di Coronavirus sta facendo registrare negli Stati Uniti e i set chiusi ancora per chissà quanto tempo, CBS ha deciso di intraprendere - com'era facile aspettarsi - la via della cautela nella pianificazione della sua prossima stagione televisiva. La rete ha rinnovato la sua ricca offerta di serie tv quasi nella sua totalità, facendo tirare un sospiro di sollievo a quei tanti in ansia per le diverse produzioni che quest'anno non hanno fatto registrare numeri grandiosi o almeno nelle medie del canale. Evidentemente, dare spazio a un maggior numero di nuove idee per le quali non è stato possibile produrre neppure il pilota a causa dell'emergenza rappresentava un rischio ben maggiore.

Le Serie TV rinnovate da CBS

Non mancano alcuni capisaldi dell'offerta del canale, come NCIS, rinnovata per una diciottesima stagione, e i due spin-off NCIS: Los Angeles ed NCIS: New Orleans, rinnovati per una dodicesima e settima stagione. Prevedibile anche la riconferma di FBI, che tornerà con una terza stagione insieme allo spin-off FBI: Most Wanted, il cui ciclo inaugurale ha riunito un numero più che soddisfacente di spettatori. Rinnovate inoltre Blue Bloods, per un'undicesima stagione; Bull, per una quinta stagione; Magnum P.I., per una terza stagione; SEAL Team, per una quarta stagione; e The Neighborhood, per una terza stagione; così come le nuove Bob Hearts Abishola e The Unicorn, per una seconda stagione.

Non erano invece così scontati i rinnovi di All Rise, MacGyver e S.W.A.T. I tre procedurali torneranno il prossimo autunno con la seconda, quinta e quarta stagione rispettivamente. Ricordiamo nel frattempo che CBS aveva già rinnovato in largo anticipo le comedy Mom e Young Sheldon, per un'ottava e una quarta stagione, così come il drama horror Evil, per una seconda. Con una media di 3,5 milioni di spettatori e lo 0.5 di rating nel target demografico 18-49, meno (in alcuni casi anche di molto) di ciascuna serie cancellata dalla rete, quest'ultimo è probabilmente il vero miracolato della stagione 2019-20 di CBS.