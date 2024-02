Apple TV+ annuncia i ritorni di Loot e Il premio del destino e fissa i debutti di 4 novità

News Serie TV

Le nuove serie e miniserie del servizio streaming coinvolgono le star di Hollywood Michael Douglas, Colin Farrell, Jake Gyllenhaal e Natalie Portman, tra le tante.

Se non siete ancora abbonati a Apple TV+, questo è un buon momento per farlo. Sul servizio streaming stanno arrivando tantissimi contenuti originali, in particolare serie e miniserie con protagoniste le star più affermate e amate di Hollywood di cui sentiremo parlare molto nelle prossime settimane. In occasione dell'incontro con i giornalisti della Television Critics Association al press tour invernale, ne sono state annunciate le date di uscita e mostrate le prime sequenze, così come sono state definite le tempistiche di alcuni attesi ritorni.

"Oggi siamo entusiasti di svelare tante nuove brillanti storie e personaggi di cui il pubblico potrà innamorarsi nel 2024", ha dichiarato il responsabile della programmazione di Apple TV+ Matt Cherniss. "Queste serie avvincenti riflettono l'impegno di Apple nel creare storie che non solo intrattengano, ma riflettano la ricchezza della nostra esperienza umana condivisa, promuovano un senso di comprensione e stimolino un confronto culturale in tutto il mondo. Non vediamo l'ora che tutti possano vedere ciò che abbiamo in serbo".

Apple TV+: Loot, Il premio del destino e gli altri ritorni

La seconda stagione di Loot, la comedy interpretata e prodotta dalla vincitrice dell'Emmy Maya Rudolph, farà il suo debutto il 3 aprile. A un anno dal divorzio, ritroviamo Molly a capo della sua organizzazione filantropica, sulla quale ha voluto concentrarsi totalmente al punto di non volere nuove relazioni con altri uomini.

Sempre ad aprile, il 24, tornerà la singolare comedy con Chris O'Dowd Il premio del destino. La seconda stagione segue gli abitanti di Deerfield mentre Morpho, la macchina capace di rivelare il vero potenziale di vita, li prepara per la misteriosa "fase successiva".

La terza stagione di Acapulco, la comedy con protagonista Eugenio Derbez, debutterà il 1° maggio. È tempo di riconciliarsi con gli errori del passato e di nuovi entusiasmanti inizi. Nel presente, l'anziano Maximo si ritrova a tornare in una Las Colinas che non riconosce più. Mentre nel 1985, il più giovane Maximo continua la sua scalata al successo, mettendo potenzialmente a rischio tutti i rapporti che ha faticosamente costruito.

Il 22 maggio sarà la volta di Trying, la commovente comedy con Esther Smith e Rafe Spall giunta alla quarta stagione, ambientata sei anni dopo il punto in cui si era conclusa la terza. Nikki e Jason possono ora considerarsi genitori esperti di una piccola e deliziosa famiglia, arricchita da una straordinaria rete di supporto. Tuttavia, quando la loro figlia adolescente inizia a desiderare un legame con la madre naturale, la coppia si trova ad affrontare la prova definitiva delle loro capacità genitoriali.

Apple TV+: Tutte le prossime novità

Il 12 aprile saranno disponibili i primi tre episodi della miniserie Franklin, nella quale il premio Oscar Michael Douglas veste i panni di Benjamin Franklin, uno dei Padri fondatori degli Stati Uniti. Nel dicembre del 1776, Franklin è famoso in tutto il mondo per i suoi esperimenti elettrici, ma la sua passione e il suo potere vengono messi alla prova quando - mentre il destino dell'indipendenza americana è in bilico - si imbarca in una missione segreta in Francia.

Dark Matter, thriller di fantascienza basato sull'acclamato romanzo omonimo di Blake Crouch, sarà disponibile in streaming dall'8 maggio. La serie segue Jason Dessen (Joel Edgerton), un fisico, professore e padre di famiglia che una notte, mentre torna a casa per le strade di Chicago, viene rapito in una versione alternativa della sua vita. La meraviglia si trasforma rapidamente in incubo quando cerca di tornare alla sua realtà in mezzo a un panorama sconvolgente di vite che avrebbe potuto vivere. Nel cast anche Jennifer Connelly.

Queste due novità si aggiungono al dramedy con Colin Farrell Sugar, disponibile dal 5 aprile, e alla miniserie con Jake Gyllenhaal Presunto innocente, al via il 14 giugno, alle quali abbiamo dedicato questo approfondimento. Inoltre, arriveranno le precedentemente annunciate: la miniserie biografica The New Look con Ben Mendelsohn e Juliette Binoche, il 14 febbraio (qui il trailer ufficiale); il thriller psicologico Constellation con Noomi Rapace e Jonathan Banks, il 21 febbraio (qui il trailer ufficiale); la comedy Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin con Noel Fielding, il 1° marzo (qui il trailer ufficiale); la miniserie d'ambientazione storica Manhunt con Tobias Menzies e Anthony Boyle, il 15 marzo (qui il trailer ufficiale); e la miniserie comica Palm Royale con Kristen Wiig e Laura Dern, il 20 marzo (qui il trailer ufficiale).

Arriveranno invece prossimamente il dramedy Land of Women, con Eva Longoria nei panni di una donna newyorchese la cui vita viene sconvolta quando il marito coinvolge la famiglia in illeciti finanziari, costringendola a scappare dagli Stati Uniti; e la miniserie Lady of the Lake, con Natalie Portman nel ruolo di una madre e casalinga spinta da un omicidio irrisolto a reinventare la sua vita come giornalista investigativa, mettendola in rotta di collisione con un'altra donna interpretata da Moses Ingram.