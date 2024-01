Constellation: Il trailer ufficiale dell'inquietante thriller di Apple TV+ con Noomi Rapace e Jonathan Banks

News Serie TV

La nuova serie debutterà in streaming con i primi tre episodi il 21 febbraio.

"Gli astronauti affrontano fenomeni che non capiscono. È così che molti si smarriscono". A cosa allude il personaggio di Jonathan Banks? E cosa è successo all'astronauta con il volto di Noomi Rapace tale da sconvolgere la sua vita una volta tornata sulla Terra? Le risponde sono in Constellation, il nuovo thriller psicologico di Peter Harness (The War of the Worlds) in arrivo il 21 febbraio (la prima settimana saranno disponibili tre episodi, poi un nuovo appuntamento ogni mercoledì), di cui Apple TV+ ha diffuso il trailer ufficiale.





Constellation: La trama e il cast della serie tv

In Constellation Rapace interpreta Jo, un'astronauta che torna sulla Terra dopo un disastro nello spazio e scopre che alcuni pezzi fondamentali della sua vita sembrano essere scomparsi. Attraverso la sua inquietante storia, la serie, descritta come "un'avventura spaziale ricca di azione", esplora i lati più oscuri della psicologia umana e segue la disperata ricerca di una donna nel tentativo di svelare la verità sulla storia dei viaggi spaziali e di recuperare tutto ciò che ha perso.

Banks interpreta Henry, un fisico vincitore del premio Nobel che sta conducendo importanti ricerche sulla Stazione Spaziale Internazionale. Il resto del cast include James D'Arcy (Agent Carter), Julian Looman (Emily in Paris), William Catlett (Black Lightning), Barbara Sukowa (The Swarm) e Rosie e Davina Coleman. La regia è invece della vincitrice di due Emmy Michelle MacLaren (Breaking Bad), Oliver Hirschbiegel (La caduta - Gli ultimi giorni di Hitler) e Joseph Cedar (Our Boys).