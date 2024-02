Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin: Ecco il trailer ufficiale della nuova serie in arrivo su Apple TV+

News Serie TV

Debutta il 1° marzo sulla piattaforma streaming della Mela questa promettente serie comedy che vede protagonista uno dei nomi di punta della comicità britannica contemporanea, Noel Fielding, e che racconta le stravaganti imprese di un bandito del Settecento realmente esistito.

Arriveranno il 1° marzo in streaming su Apple TV+ i prime due episodi di Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin, una serie comedy che vede protagonista uno dei nomi più importanti della comicità britannica contemporanea, Noel Fielding, e che sembra ispirarsi alla grande tradizione del romanzo inglese del Settecento e dell'Ottocento, quella degli Henry Fielding, dei Laurence Sterne e dei Charles Dickens, virando il tutto in chiave demenzial-contemporanea.

Ambientata in un XVIII secolo decisamente rivisitato, la serie racconta infatti le peripezie di un personaggio di nome Dick Turpin (interpretato da Fielding), nominato capo di una banda di fuorilegge e incaricato di sbarazzarsi con astuzia di un ladro corrotto che si è però autonominato "uomo di legge", Jonathan Wilde (Hugh Bonneville). Dick è il più famoso - ma il più improbabile - dei banditi dell'epoca, il cui successo è definito soprattutto dal suo fascino, dalla sua abilità nel dare spettacolo e dai suoi fluenti capelli. Insieme alla sua banda di simpatici furfanti, Dick si troverà a cavaldare gli alti e i bassi della celebrità, e a fare il possibile per sfuggire alle grinfie di Wilde.

Da notare che il personaggio del brigante Dick Turpin è realmente esistito, e che le sue imprese furono spesso raccontate su giornali e gazzette dell'epoca, donando a Turpin una grande popolarità, culminata in un romanzo dal titolo "Rookwood", scritto nel 1843 da William Harrison Ainsworth. E perfino il cinema, fin dai suoi primi anni di vita, ha raccontato le sue imprese sullo schermo.

In totale Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin è composta da sei episodi. Dopo i primi due, su Apple TV+ ne uscità uno a settimana, con l'uscita fissata per il venerdì.

Questo è il primo, divertente trailer ufficiale della serie, che sembrerebbe confermare come, sebbene minoritaria come numero di abbonamenti, la piattaforma streaming della Mela sembra essere quella che, come livello medio, propone i film e le serie più interessanti del momento.





Prodotta da Apple TV+ e Big Talk Studios, parte di ITV Studios, "Le avventure senza capo né coda di Dick Turpin" è ideata da Claire Downes, Ian Jarvis e Stuart Lane, e scritta da Jon Brittain, Richard Naylor, Claire Downes, Ian Jarvis e Stuart Lane, con Noel Fielding. La serie è prodotta esecutivamente da Kenton Allen, Big Talk Studios, Noel Fielding, Victoria Grew, Big Talk Studios e Ben Palmer.