The New Look: Il trailer ufficiale della serie tv che racconta la "faida" tra Christian Dior e Coco Chanel

I due iconici stilisti sono interpretati da Ben Mendelsohn e Juliette Binoche.

In una stagione in cui il piccolo schermo sembra subire il fascino dei grandi stilisti di moda, Apple TV+ prende posto alla tavola con la nuova serie originale The New Look, incentrata sulla vita e la carriera di Christian Dior, Coco Chanel e degli stilisti a loro contemporanei che hanno affrontato gli orrori della Seconda guerra mondiale e lanciato la moda moderna. Disponibile in streaming dal 14 febbraio ogni mercoledì con un nuovo episodio (tre la prima settimana), il drama d'ambientazione storica si mostra nel trailer ufficiale.





The New Look: La trama e il cast della serie tv

Con il vincitore dell'Emmy Ben Mendelsohn (Bloodline) nel ruolo di Christian Dior e il premio Oscar Juliette Binoche (Il paziente inglese) in quello di Coco Chanel, The New Look ci porta in una Parigi occupata dai nazisti durante il secondo conflitto mondiale per raccontarci uno dei momenti cruciali del XX secolo, quello in cui la capitale francese ha riportato in vita il mondo grazie a un'icona della moda. Mentre Dior sale alla ribalta con la sua rivoluzionaria e iconica impronta di bellezza e influenza, il primato di Coco Chanel come stilista più famosa del mondo viene messo in discussione.

La serie intreccia le storie sorprendenti di personaggi contemporanei e antagonisti di Dior: dalla Grand Dame Coco Chanel a Pierre Balmain, Cristóbal Balenciaga e altri ancora e offre una visione straordinaria dell'atelier, dei disegni e degli abiti creati dallo stilista grazie alla collaborazione con la Maison Dior. Oltre a Mendelsohn e Binoche, il cast stellare include Maisie Williams (Il Trono di Spade) nel ruolo di Catherine Dior, John Malkovich (The New Pope) di Lucien Lelong, Emily Mortimer (The Newsroom) di Elsa Lombardi, Claes Bang (Dracula) di Spatz e la candidata a otto Oscar Glenn Close (Elegia americana), che qui si riunisce con l'ideatore di Damages Todd A. Kessler, di Carmel Snow.