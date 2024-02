Apple TV+ annuncia le date e mostra le prime foto di Sugar con Colin Farrell e Presunto innocente con Jake Gyllenhaal

News Serie TV

Le due novità arriveranno in streaming il 5 aprile e il 14 giugno.

Le più grandi star sono su Apple TV+. Il servizio streaming ha annunciato che Sugar, dramedy con il candidato all'Oscar Colin Farrell (Gli spiriti dell'isola) nei panni di un investigatore privato, e Presunto innocente, thriller dello stesso David E. Kelley di Ally McBeal e The Practice con il candidato all'Oscar Jake Gyllenhaal (I segreti di Brokeback Mountain) in quelli di un vice procuratore, saranno disponibili rispettivamente dal 5 aprile e dal 14 giugno, ogni venerdì con nuovi episodi. Da questo momento è possibile apprezzarne anche le prime foto ufficiali.

Sugar: La serie tv con Colin Farrell

Rivisitazione contemporanea di uno dei generi più popolari e significativi della storia della letteratura, del cinema e della televisione, il giallo investigativo, Sugar, una serie di 8 episodi creata da Mark Protosevich (Io sono leggenda), racconta la storia di John Sugar, un investigatore privato americano alle prese con la misteriosa scomparsa di Olivia Siegel, l'amata nipote del leggendario produttore di Hollywood Jonathan Siegel. Mentre Sugar cerca di determinare cosa sia successo a Olivia, porterà alla luce anche i segreti della famiglia Siegel - alcuni molto recenti, altri sepolti da tempo. Il resto del cast include Kirby Howell-Baptiste (The Sandman), Amy Ryan (Only Murders in the Building), James Cromwell (Six Feet Under), Anna Gunn (Braking Bad), Dennis Boutsikaris (Better Call Saul), Nate Corddry (For All Mankind), Sydney Chandler (Pistol) e Alex Hernandez (Inverso).

Presunto innocente: La miniserie con Jake Gyllenhaal

Basata sull'omonimo bestseller di Scott Turow, Presunto innocente promette di condurre gli spettatori in un viaggio avvincente attraverso l'orribile omicidio che sconvolge l'ufficio del procuratore di Chicago, quando uno dei suoi membri viene sospettato del crimine. La miniserie esplora l'ossessione, il sesso, la politica, il potere e i limiti dell'amore, mentre l'accusato lotta per tenere insieme la sua famiglia e il suo matrimonio. Gyllenhaal, anche uno dei produttori esecutivi con Kelley e J.J. Abrams, interpreta il vice procuratore capo Rusty Sabich, il sospettato. Con lui recitano Ruth Negga (Preacher), Bill Camp (American Rust), Elizabeth Marvel (Law & Order: Unità Speciale), Peter Sarsgaard (Dopesick), O-T Fagbenle (The Handmaid's Tale) e Renate Reinsve (La persona peggiore del mondo).