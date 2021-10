Alias compie 20 anni ma Jennifer Garner, dopo i festeggiamenti, fa una gaffe clamorosa

News Serie TV

In occasione del ventesimo anniversario della serie ideata da J.J. Abrams, Jennifer Garner voleva mandare un messaggio al suo ex co-protagonista Carl Lumbly ma qualcosa è andato storto.

Il 30 settembre 2001 andava in onda negli Stati Uniti il primo episodio di Alias, la serie di J.J Abrams che univa spionaggio e sci-fi per raccontare la storia dell'agente della CIA Sydney Bristow interpretata da Jennifer Garner. Vent'anni dopo, alcuni dei protagonisti si sono riuniti per festeggiare l'anniversario e proprio Garner ha documentato il piccolo party approfittando dell'occasione per postare il suo primo video su TikTok. Nella clip si vedono diverse ex star di Alias come Michael Vartan, Merrin Dungey, Kevin Weisman, Gina Torres, Mia Maestro e Victor Garber ma c'è un grande assente, Carl Lumbly che nella serie interpretava Marcus Dixon. L'attrice, così, ha pensato bene di inviargli un messaggio per salutarlo e fargli sapere che aveva sentito la sua mancanza. Peccato che abbia inviato l'sms, e addittura un suo selfie, alla persona sbagliata.

Alias: La reunion del cast per il ventesimo anniversario

"Siamo qui, siamo più vecchi, ma ci siamo ancora", ha scritto Garner sotto al video di TikTok che poi ha postato anche su Instagram correlato da un lungo post in cui ha ringraziato anche il creatore di Alias J.J. Abrams, anche lui assente alla reunion perché già impegnato altrove. "L'immaginazione di J.J. ha spinto l'intera troupe di Alias ad andare oltre l'ordinario, ci siamo divertiti moltissimo", ha scritto l'attrice. "È dalla fine della serie, ad aprile del 2005, che chiunque si imbattesse in un membro del cast e della troupe ci chiedeva 'Quando fate una reunion?'. Beh, il ventesimo anniversario sembrava un'ottima occasione. Quindi ecco la festa, diffondete la notizia!", ha aggiunto Garner nel post.

Imbarazzo per Jennifer Garner: La sua gaffe diventa un tormentone social

Solo il giorno dopo la festa con i colleghi, Garner ha condiviso con i suoi fan su Instagram un episodio divertente di cui è stata protagonista. Credendo di inviare un messaggio all'ex co-star Carl Lumbly, lo ha inviato in realtà a un'altra persona. Per convincere l'interlocutore che dietro allo schermo del telefonino ci fosse proprio lei, ha inviato a quel numero persino un suo selfie scrivendo: "Carl, sono Jen G., ecco le prove". Ma la risposta che le è arrivata è stata ancora una volta: "Hai sbagliato numero". Garner ha condiviso su Instagram lo screenshot dell'imbarazzante scambio di messaggi aggiungendo gli hashtag #IfYouAreWorkingWithCarlLumbly #PleaseTellHimImLookingForHim #BristowAndDixon. Immediata la reazione divertita dei fan e di diversi colleghi di Hollywood, tra cui l'attrice Kimberly Williams-Paisley che ha commentato: "Oddio grazie per aver postato questa cosa. Sto aspettando ancora che rispondi a un mio messaggio. Ora forse capisco perché".