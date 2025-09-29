Zvanì, l'intervista a Giuseppe Piccioni: Vi racconto il mio Pascoli: pacifista, attuale e profondamente umano

News Cinema

Arriva nelle nostre sale il 2 ottobre, distribuito da Academy Two, Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli, che sceglie di narrare un Pascoli lontano dal poeta lacrimoso che ci hanno insegnato a conoscere. Ne abbiamo parlato con il regista Giuseppe Piccioni, che ha voluto come protagonista del film Federico Cesari.

Il cinema di Giuseppe Piccioni non è mai scontato né uguale a sé stesso. Le storie che narra pulsano di vita, di emozioni e non hanno paura di parlare d’amore né di inoltrarsi nel passato per riflettere sul presente. Lo fanno con grazia e discrezione, sensibilità e partecipazione, e con una grande passione che ritroviamo anche in Zvanì - Il Romanzo Famigliare di Giovanni Pascoli, che riporta la nostra attenzione sul poeta che ci ha regalato bellissimi componimenti come X agosto e La cavalla storna. In molti lo hanno studiato a scuola e di lui hanno ricordato soltanto la poetica "del fanciullino". Ma Pascoli era molto di più, e la sceneggiatura di Sandro Petraglia che poi è diventata il film in uscita il 2 ottobre con Academy Two ci racconta i suoi rapporti familiari alternandoli con il viaggio in treno, da Bologna a Castelvecchio, del suo feretro, tre giorni dopo la sua morte. Da una parte, quindi, la sua giovinezza, il sogno di ricreare il nido e i suoi giorni gloriosi di poeta finalmente apprezzato, mentre dall'altra il tempo della consapevolezza di avere a che fare con un destino avverso, magari non crudele come la natura matrigna di Giacomo Leopardi ma comunque incapace di curare le ferite interiori.

Proprio dalla sofferenza di Giovanni Pascoli è partita la nostra intervista a Giuseppe Piccioni, e dal sospetto che, per creare un'opera d'arte sopraffina - sia essa scritta, dipinta, o cantata - si debba necessariamente avere un cuore sanguinante. "Credo che in un artista qualcosa debba sanguinare" - spiega il regista. "Sicuramente Pascoli aveva un cuore sanguinante, e non sto svelando niente di nuovo se dico che la maggior parte dei grandi scrittori ha avuto una qualche mancanza che li ha resi in un certo modo diversi e dotati di quel tipo di sensibilità che poi si sviluppa in senso artistico. Questo non è sempre vero, ma certamente Pascoli ha avuto la sua tragedia personale, che però si è combinata con la sua smisurata cultura, ad esempio con la sua enorme conoscenza del latino, che aveva appreso da bambino quando aveva studiato dai Padri Scolopi. Non è soltanto di questo, tuttavia, che parla Zvanì, perché il film cerca di andare oltre la sua poesia. Mi è sembrato quasi impossibile raccontare Pascoli in 1 ora e 45, perché Pascoli è una specie di sistema, un enorme deposito però in movimento, che ti sfugge quando ti sembra di averlo afferrato. Ciò che ha sorretto Pascoli è stato anche il desiderio, a un certo punto della sua esistenza, di continuare a scrivere nonostante i momenti bui, la sua inclinazione all'alcolismo e la fine del rapporto con sua sorella Ida. Pascoli, inoltre, non ha smesso mai di progettare e in qualche misura di reinventarsi. Studiandolo, qualcuno potrebbe trovare un artista mutevole, anche estremamente contraddittorio. Ci sono per esempio alcuni suoi brani che, pure nella loro epicità, possono essere ricondotti a qualcosa di profondamente umano che ci riguarda tutti. Per questo Pascoli non finisce mai di essere attuale.

Immagino che, prima di metterti all'opera e girare il film, tu abbia ristudiato o riletto Pascoli. Com'è stato immergersi nuovamente nel suo mondo?

Il film è stato per me un'occasione per ampliare la mia conoscenza di Pascoli, ma devo ammettere che questo mio approfondimento dura ancora e richiede molto tempo, perché sono tante le cose che andrebbero studiate e forse reinterpretate o rilette, anche solo la sua vita e questa idea del nido, e un'ambiguità nei rapporti familiari che qualcuno ha cercato di semplificare, cercando argomenti che suscitassero qualche pruderie. Nell'abbracciare questo film, mi sono detto semplicemente: "Io amo questo poeta e tutto quello che ha inventato sulla metrica, tutto quello che ha studiato, tutto ciò che sapeva su Virgilio e su Orazio, e penso che il suo dolore, che pure era forte, fosse inserito in una robusta disciplina, in una grande prolificità dal punto di vista espressivo. Ci tengo a dire che qualche momento di gioia siamo riusciti a raccontarlo in Zvanì. Oltretutto sembra che Pascoli, in particolare nel periodo dell’università, sia stato una persona di grande allegria e compagnia. Era un ragazzo simpatico, socievole, affabile, pieno di lazzi e scherzi, sempre però gravato del peso del ricordo del padre.

Cosa ti è piaciuto della sceneggiatura di Sandro Petraglia?

Della sceneggiatura mi è piaciuto il fatto che si focalizzasse su un aspetto particolare della vita di Pascoli, e cioè il rapporto con le sorelle. Scegliere di privilegiare qualcosa significa già raccontare secondo un proprio punto di vista, quindi trasfigurarlo, avere un partito preso anche su come narrare ciò che si è deciso di narrare. Mi è piaciuto vedere un giovane Pascoli, che ha degli amici e un’idea di amicizia divertita e però nobile, anche perché legata in qualche modo alla poesia, all'arte, al desiderio di manifestarsi e di esprimersi. Questo è un aspetto che oggi, col recupero del privato, si è perduto. È quasi del tutto scomparsa l'idea, che apparteneva certamente a Pascoli, che essere giovani può anche significare altro, ad esempio sentire una mancanza di fratture tra quello che sei e quello che vedi intorno a te, partecipare in qualche modo a tutto ciò che accade e magari vedere se sia possibile fare qualcosa per cambiare il mondo, e dunque lasciare un segno, dare insomma importanza alla vita. Per questo vorrei che i giovani rompessero quella specie di parete che li separa da Pascoli e abbandonassero l'idea di un Pascoli lacrimoso. Mi piacerebbe che vedessero invece dei punti in comune con i giovani di allora, perché anche quello era un periodo molto tumultuoso, un'epoca di riscoperte e di grande arte, ma anche di ombre all'orizzonte che poi sarebbero diventate la guerra con le sue atroci conseguenze.

Nel film il realismo convive con l'onirico, tanto che il viaggio in treno dei familiari, degli studenti e degli amici di Pascoli sembra quasi sospeso nel tempo. Il passato si mescola al presente in un clima di dormiveglia. Perché questa scelta registica?

Zvanì parla di un Pascoli giovane e anche del sogno infranto del nido e dell'illusione del poeta di potersi proteggere dal mondo, ma tutto questo, in un film, devi riuscire a restituirlo attraverso il linguaggio cinematografico, e quindi, come hai notato tu, in momenti anche di astrazione: ad esempio nella scelta di trasformare gli scambi epistolari in scene in cui gli attori intervengono guardando in macchina e rivolgendosi a noi come se fossero nel nostro presente. Mi piace pensare che a volte la messa in scena vada più in profondità di tante parole e, nel nostro caso, ci avvicini a Pascoli. Nella vita di Pascoli c'è sempre un destino contro cui lui lotta in tanti modi, ostinandosi in primis a cercare giustizia per l'assassinio del padre, ed è bellissimo quando il poeta, guardando in macchina e immaginando di parlare con la madre (perché Pascoli è un poeta che parlava coi morti, e i morti parlavano con lui), dice: "Non ci riesco, non ci riesco a vendicare il babbo", perché Pascoli era un uomo che non voleva vendetta. Pascoli era contro la pena di morte e l'ergastolo, era un pacifista per via della sua sensibilità e del suo carattere. Nel film non volevo raccontare ciò che è accaduto su quel treno, e quindi i personaggi storici che realmente accompagnarono il feretro di Pascoli, perché per me il treno doveva essere un luogo di improvvise apparizioni, di interferenze con l'aldilà, di presenze, e credo che questa scelta, avendo a che fare con Pascoli, possa essere considerata giusta: non a caso qualcuno sostiene che le poesie di Pascoli siano sedute spiritiche.

Come ti sei trovato a lavorare con Federico Cesari?

Adoro Federico, gli voglio bene come a un figlio. Devo dire che mi ha sorpreso, perché è riuscito ad essere sia il giovane Pascoli, e quindi il ragazzo impulsivo e allegro, che il professore Pascoli. A tutto questo ha aggiunto una qualità che poi apparteneva anche al poeta, e cioè una profonda umanità, che è diversa dall'umiltà, perché Pascoli non era umile, anzi gli dispiaceva di non essere stato riconosciuto e valorizzato per molto tempo, anche se aveva avuto la fortuna di incontrare dei grandi maestri, e questa è forse la cosa di cui i ragazzi dei nostri anni sentono più la mancanza, perché è davvero difficile imbattersi in un pensiero super partes, un pensiero di bene assoluto. Federico ha fatto un ottimo provino, abbiamo lavorato molto e abbiamo deciso anche di non corrispondere del tutto all'idea di Pascoli che arriva dalle sue foto, che lo ritraggono ormai vecchio. Pascoli da giovane era un bel ragazzo, almeno secondo le testimonianze che ho letto, e aveva dei riccioli d'oro che gli scendevano sulle spalle. Federico ha affrontato con coraggio e grande serietà il ruolo, così come Benedetta Porcaroli e Liliana Bottone. Abbiamo fatto delle letture e abbiamo trovato i personaggi anche nei gesti, nella voce, e sono contento che, accanto a questi attori giovani, abbiano recitato attori meno giovani e più conosciuti che hanno dato un importante contributo al film. Parlo di Margherita Buy, che ha interpretato la signora Anna Corcos, che ha avuto un ruolo determinante nella vita di Pascoli, e anche di Fausto Paravidino, che impersonava Gabriele D'Annunzio, e di Sandra Caccarelli che faceva la parte di zia Rita.

Avevi già diretto Benedetta Porcaroli ne L'ombra del giorno. Come l'hai ritrovata?

Mi stupisco che Benedetta non abbia ricevuto nessun premio per L'ombra del giorno. Per capire la sua grande bravura basta vedere alcune scene. È sorprendente il percorso che fa il suo personaggio nel film. Qui Benedetta sapeva che il suo non era il ruolo della bella, anche se Benedetta è comunque bella persino se interpreta Mariù, e quindi è stata molto coraggiosa. Sono entusiasta di Benedetta, sono felice di aver lavorato con lei e anche di aver scoperto Liliana e Federico, e di aver sentito che posso avere una relazione "giovane" con dei giovani. Mi sentivo assolutamente a mio agio con loro, e loro con me. Insieme abbiamo vissuto momenti molto spensierati, attraversati dai miei rimproveri scherzosi. Benedetta è stata una grande compagna di lavoro. Prima di tutto è molto generosa nella vita. È una persona buona, però ha una sua forza e come attrice sta crescendo molto. Nella sua Mariù è riuscita a mettere qualcosa di moderno e pieno di vita, evitando la retorica del film in costume.