Zootropolis 2: ecco il Trailer Ufficiale Italiano del nuovo film della Disney

Hopps & Wilde tornano nei cinema italiani dal 26 novembre! Ecco il trailer italiano ufficiale di Zootropolis 2, l'atteso sequel di uno dei film Disney più amati degli ultimi anni.

Uscito nel 2016, 55º Classico Disney, secondo il canone ufficiale, Zootropolis è stato uno dei più grandi successi recenti della casa di Burbank. Raccontava, come saprete, della coniglietta Judy Hopps, che sognava di diventare un'agente di polizia della città di Zootropolis e che ci riusciva grazie all'alleanza stretta con una volpe che non rigava esattamente dritto di nome nella volpe Nick Wilde.

Ora Hopps & Wilde, strana ma efficacissima coppia, stanno per tornare sullo schermo: dal prossimo 26 novembre saranno nei cinema italiani protagonisti dell'attesissimo Zootropolis 2.

A dirigere il film tornano Byron Howard e Jared Bush (Rich Moore non è più della partita); la storia vede Judy e Nick, diventati entrambi poliziotti, alle prese con le indagini su un rettile misterioso che è arrivato in città sconvolgendo serenità e equilibri. Per risolvere questo nuovo caso, i due dovranno spingersi sotto copertura in parti della città finora sconosciuta.

Questo che vedete qui di seguito è il trailer italiano ufficiale di Zootropolis 2.

