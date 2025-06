Ziam: lo spettacolare trailer di uno zonbie horror thailandese con arti marziali targato Netflix

News Cinema

Il cinema orientale offre spesso buoni horror. Forse è questo il caso di Ziam, un film di zombie thailandese che arriverà su Neflix. Vediamo intanto il trailer originale.

La Thailandia un tempo si chiamava Siam, ma il film di cui vi parliamo si intitola Ziam, dove la zeta sta per zombi. Si tratta infatti di un horror thailanese targato Netflix, che mescola horror e arti marziali per un risultato che, a giudicare dalle prime immagini che siamo in grado di mostrarvi, sembra decisamente promettente. Quando il cinema asiatico si cimenta con il genere, difficilmente delude. Prima di scoprirne di più, vediamo intanto il trailer di Ziam, che arriverà prossimamente su Netflix.

Ziam: la trama del film

La sintetica trama di Ziam dice "Mentre il mondo è alle prese con la carenza di cibo, un tenace combattente di boxe thailandese combatte un'epidemia di zombi all'interno di un ospedale per salvare la sua amata dalle mascelle della morte". Il protagonista, Singh, è interpretato da Mark-Prin Suparat.Nel cast cu sono poi Nychaa-Nuttanicha Dungwattanawanich, Vayla-Wanvayla Boonnithipaisit, Johnny Anfone, Pimmada Borriruksupakorn e Jason Young. Il regista si chiama Kulp Kaljareuk e a proposito di Ziam, ha dichiarato: "Abbiamo visto tutti un sacco di film di zombie, ma raramente abbiamo visto gli zombi impegnati in un combattimento corpo a corpo o nella boxe. Volevamo esplorare cosa significa combattere gli zombi usando le tecniche del Muay Thai, conosciuta per la sua intensità e l'uso di tutto il corpo, inclusi i gomiti e le ginocchia come armi potenti. Ogni zombie ha il suo trucco specifico, non è stata usata CGI per creare la carne nuda e sanguinolenta. Questa scelta aiuta a dare agli zombi una presenza fisica viscerale che porta il pubblico più dentro quel mondo". Insomma, amanti delle emozioni estreme e delle arti marziali, questo Ziam potrebbe essere il film che fa per voi.