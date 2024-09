News Cinema

Zendaya e la fama: "Non mi sento tagliata, uso la moda come scudo"

In un incontro a New York per la proiezione di Dune Parte Due, Zendaya ha risposto a una domanda sulla fama: è uno dei personaggi più glamour di Hollywood in questo momento, ma per gestire i riflettori puntati addosso serve una bella corazza.