Zafira l'ultima Regina, in anteprima esclusiva una scena in italiano dal film tra storia e leggenda

News Cinema

In Zafira l'ultima regina, al cinema dal 21 marzo con Kitchenfilm, l'attrice Adila Bendimerad interpreta e codirige con Damien Ounouri la vicenda di una figura storica algerina tra realtà e leggenda. Ve ne mostriamo in anteprima esclusiva una clip in italiano.

S'intitola Zafira, l'ultima regina il film storico in uscita il 21 marzo, interpretato e codiretto da Adila Bendimerad con Damien Ounouri, distribuito in Italia da Kitchenfilm: il lungometraggio, di cui vi mostriamo una clip in italiano in esclusiva, racconta una figura realmente esistita ma spesso rivisitata se non cancellata dalla storiografia ufficiale, cioè la regina di Algeri. La vicenda si ambienta nel sedicesimo secolo. Nella clip la donna realizza che il suo potere a corte si sta incrinando, perché il regno sta precipitando in mano a un personaggio dal doppio volto...

Il film sarà presentato in anteprima a Rimini nel corso del C-Movie Film Festival, in programma dal 20 al 23 marzo.



Zafira, l'ultima regina: Una Clip Ufficiale Italiana in anteprima esclusiva del Film - HD

Zafira l'ultima regina, la trama e il trailer del film