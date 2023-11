News Cinema

You Hurt My Feelings: il trailer italiano ufficiale della commedia di Nicole Holofcener

La regista di Non dico altro torna al cinema all'inizio del 2024 con questo nuovo film distribuito da Vertice 360, che guarda a modelli come Woody Allen e Nora Ephron. Il trailer e la trama di You Hurt My Feelings, che verrà presentato in anteprima italiana al TFF 2023.