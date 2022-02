You Are Not My Mother: l’agghiacciante trailer dell'horror dove una madre sparisce e torna mostro

News Cinema

E’ arrivato il trailer dell'horror irlandese You Are Not My Mother, in cui una brava ragazza vede a tornare a casa sua madre, che era scomparsa, e comincia a temere di avere di fronte una persona posseduta o una strana creatura.

E’ spaventoso da morire, ma da morire da morire, il trailer dell'horror irlandese You Are Not My Mother, che ha avuto la sua anteprima al Toronto Film Festival e che arriverà in alcune sale e on demand il prossimo 25 marzo.

You Are Not My Mother segna il debutto in un lungometraggio della regista Kate Dolan. Gli interpreti sono invece Hazel Doupe, Carolyn Bracken, Ingrid Craigie e Paul Reid, attore neozelandese quest'ultimo che qualcuno ricorderà nel film dell'orrore Il Rituale.

La trama di You Are Not My Mother

Come suggerisce il titolo, a fare paura, in You Are Not My Mother è una donna che si spaccia per la mamma di uno dei personaggi ma che in realtà è un’altra "cosa". Ecco la sinossi ufficiale dell'horror:

E’ la settimana prima di Halloween. Angela, la madre malata di Char, è misteriosamente scomparsa. Tutto ciò che resta di lei è la sua automobile abbandonata nel mezzo di un campo. Quando, la sera seguente e senza spiegazioni, Angela fa ritorno nella sua casa, che si trova nella parte Nord di Dublino, appare chiaro a Char e a sua nonna Rita che qualcosa non va. Anche se ha l'aspetto di Angela e parla come lei, la nuova arrivata si comporta in maniera sempre più stravagante e spaventosa, come se una forza malvagia si fosse impossessata di lei. Mentre si avvicina Halloween, una notte che evoca antichi miti e leggende irlandesi, Char deve disseppellire gli oscuri segreti della sua famiglia per poter scoprire la verità dietro alla scomparsa di sua madre e salvarla, anche a costo di perderla per sempre.

Lo spaventoso Trailer di You Are Not My Mother e il poster

Non si capisce esattamente cosa sia accaduto alla donna o strana creatura che torna a casa in You Are Not My Mother. Apprendiamo che è scomparsa dopo aver accompagnato la figlia a scuola e non si capisce bene da chi sia posseduta e che cosa sia diventata. La tensione cresce progressivamente nel trailer, e l'ambientazione non è certo delle più allegre. Particolarmente sinistra è una danza che la mamma di Char esegue. Ci sono sogni, immagini di rituali, una signora che forse fa le veci di un'esorcista. E che dire della pelle che la bizzarra donna si scortica? La nuova madre potrebbe magari essere una sorta di Visitor, anche se il poster ufficiale con una mano magra, sporca e dalle unghie lunghe che copre il viso della giovane protagonista fa piuttosto pensare a una strega. Comunque eccolo qui l'agghiacciante trailer di You Are Not My Mother. Vi mostriamo anche il poster.