Yakari - Un viaggio spettacolare: il trailer del film d'animazione in arrivo a Capodanno

Tratto dall'omonimo fumetto franco-belga di Job e Derib, il film diretto da Xavier Giacometti debutta nelle sale italiane il 1° gennaio 2023. Ecco il trailer di Yakari - Un viaggio spettacolare.

Arriva nei cinema italiani il primo giorno del nuovo anno, il 1° gennaio 2023, un film d'animazione che si intitola Yakari - Un viaggio spettacolare e che promette divertimento e avventura per tutta la famiglia.

Il film è diretto da Xavier Giacometti ed è basato su un omonimo fumetto franco-belga di Job e Derib che Giacometti aveva già usato come base di partenza per una serie animata del 2005 che trovate disponibile in streaming su Prime Video.

Qui di seguito trovate il trailer italiano ufficiale, la trama e il poster di Yakari - Un viaggio spettacolare, distribuito in Italia da Movies Inspired.



Yakari - Un viaggio spettacolare: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Nel momento in cui la sua tribù si appresta a migrare, Yakari, il piccolo Sioux, parte verso l’ignoto per seguire la pista di Piccolo Tuono, un mustang considerato indomabile. Sul cammino farà il magico incontro con Grande Aquila, il suo animale totemico, da cui riceverà una magnifica piuma e un incredibile dono: la capacità di parlare con gli animali. Per la prima volta da solo, la sua ricerca lo porterà attraverso le praterie, fino al territorio dei terribili cacciatori “pelle di puma”. Ma come ritrovare la strada per ritrovare la sua “tipi” (tenda)? Alla fine del viaggio, il susseguirsi di incredibili avventure suggellerà per sempre l’amicizia tra il più coraggioso dei “papoose” (giovane indiano) e il mustang più veloce del vento.