X-Men, per il film dei Marvel Studios uno sceneggiatore è il favorito

Cominciano ufficialmente i lavori sul primo film interno dei Marvel Studios sugli X-Men: la Disney vuole puntare su uno sceneggiatore che si è già fatto le ossa su una saga importante. I tempi saranno lunghi, ma almeno si comincia a fare sul serio.

Deadline riporta in esclusiva che la Disney e i Marvel Studios stanno ultimando le trattative con lo sceneggiatore del primo film interno dedicato agli X-Men, dopo i decenni trascorsi dalla saga in licenza alla fu-Fox. Tecnicamente Deadpool & Wolverine il 24 luglio al cinema aprirà le danze in quella direzione, e tra l'altro lì Wolverine è addirittura lo storico Hugh Jackman, però qui si parla del primo uso in casa Disney del marchio "X-Men" in un film dal vero. La serie animata X-Men ’97 ha rotto il ghiaccio. Leggi anche Marvel licenzia l'ideatore di X-Men '97 a pochi giorni dall'uscita

X-Men, i Marvel Studios ingaggiano lo sceneggiatore dell'ultimo Hunger Games