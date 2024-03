Marvel licenzia l'ideatore di X-Men '97 a pochi giorni dall'uscita

News Serie TV

L'ideatore e showrunner Beau DeMayo non è più coinvolto nel progetto. La serie animata è attesa su Disney+ per il 20 marzo.

A una settimana dal debutto su Disney+ della serie animata X-Men '97, il mondo Marvel si ritrova scosso dalla notizia del licenziamento dell'ideatore e showrunner Beau DeMayo, negli ultimi giorni attivo sui social per promuovere l'attesissima continuazione dell'iconica Insuperabili X-Men degli anni '90. DeMayo ha cancellato la sua pagina Instagram e al momento non sono chiari i motivi dietro questa uscita forzata apparentemente improvvisa.

Beau DeMayo fuori da X-Men '97

Disponibile in streaming dal 20 marzo, X-Men '97 (qui troverete il trailer ufficiale) riprende il racconto esattamente dal punto in cui si era interrotto nella serie originale. Gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d'ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato. DeMayo si era unito al progetto nel novembre del 2021 e all'inizio di quest'anno aveva rivelato a Entertainment Weekly di essere già al lavoro sulla seconda stagione, sebbene un rinnovo non sia stato formalmente annunciato da Disney e Marvel Studios.

Secondo The Hollywood Reporter, che ha dato per primo la notizia, DeMayo non parteciperà alle interviste con la stampa previste nei prossimi giorni né prenderà parte alla premiere hollywoodiana di questa sera. I rapporti con Marvel si sarebbero interrotti già all'inizio della scorsa settimana, quando la sua e-mail di lavoro è stata disattivata e il cast e la troupe sono stati informati che non faceva più parte del progetto. Sebbene si tratti di una svolta sorprendente, separazioni di questo tipo non sono una novità negli affari della Marvel o di qualsiasi studio. Tuttavia, è insolito che uno dei principali creativi di un progetto si perda una premiere o gli incontri con la stampa all'ultimo minuto, anche se non più coinvolto direttamente. Infatti, come sottolinea ironicamente THR, la maggior parte delle anteprime Marvel coinvolgono sceneggiatori che camminano sul tappeto rosso accanto ai colleghi da cui sono stati sostituiti.

"È sempre interessante prendere il sogno di Xavier e ribaltarlo", aveva detto DeMayo a EW in una precedente occasione parlando di X-Men '97. "Quando sono arrivato in questo progetto, ho pensato a come fosse il mondo negli anni '90, anche alle questioni di accettazione sociale e cosa significasse essere diversi. Era molto più semplicistico di quanto lo sia oggi. [Gli X-Men] hanno passato anni a dire all'umanità di abbracciare il futuro, di camminare insieme verso il futuro. Cosa succede quando vengono colpiti da un futuro che non avevano previsto? Come ci si sente a essere dall'altra parte quando hai la sensazione che il futuro ti stia lasciando indietro?".