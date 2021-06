X Edizione del "Festival del Cinema Città di Spello e i Borghi Umbri - Le Professioni del Cinema."

News Cinema

Dall'11 al 20 giugno 2021, un programma ricco e variegato per festeggiare i primi 10 anni. Un decennale che sarà celebrato con grandi ospiti del mondo cinematografico e che vedrà, oltre alla proiezione di un centinaio di opere, anche diverse iniziative collaterali tra Mostre, Conferenze ed Eventi dedicati alla Musica, alla Danza ed al Teatro.

Nel ricchissimo panorama dei Festival italiani cinematografici, la città di Spello si è ritagliata una nicchia estremamente commendevole: ' premiare i professionisti del dietro le quinte', troppo spesso non ricordati e quasi sempre oscurati nei titoli di coda delle repliche televisive.

Nato da una intuizione della Presidente Donatella Cocchini e del regista e Direttore artistico del festival Fabrizio Cattani, la X edizione si presenta assai attraente: 20 film tra produzioni italiane e straniere, 12 backstage, 17 documentari e 58 cortometraggi.

Questi sono alcuni dei numeri del prossimo Festival che si terrà dall' 11 al 20 giugno 2021.

Tre le Mostre allestite al Palazzo Comunale di Spello:

"Cinema e Legalità", un omaggio a Leonardo Sciascia, "La Memoria della Luce" dedicata a Tonino Delli Colli e "Effetti Speciali-SFX".

E sempre dedicato al celebre direttore della fotografia ci sarà la proiezione del documentario "Once upon a time....Tonino Delli Colli Cinematographer", mentre a ricordare l'illustre scrittore siciliano ci sarà la presentazione del libro "Sciascia e il Cinema, conversazione con Fabrizio" curato dal nipote Fabrizio Catalano.

Dopo aver premiato negli anni passati Carlo Rambaldi, Vittorio Storaro, Giuliano Montaldo, Ermanno Olmi, Pupi Avati, Franco Piavoli, Flavio Bucci e Milena Vukotic, il 'Premio dell' Eccellenza' sarà quest'anno assegnato all'attrice Valeria Fabrizi mentre il 'Premio Ermanno Olmi', consegnato dalla famiglia del grande Maestro, sarà conferito al regista sardo Salvatore Mereu.

Un altro evento sarà "La Danza sulle note di Ennio Morricone", progetto in collaborazione con Freefall Dance Company a sostegno dei coreografi di tutta Italia.

E a chiudere il festival 2 appuntamenti: la conferenza "Il Cinema e i Dialetti" e "ParaOlimpiadi, Sport e Cinema" oltre la consueta premiazione dei migliori professionisti del cinema.

Maggiori informazioni sulla decima edizione del Festival del Cinema Città di Spello e i Borghi Umbri - Le Professioni del Cinema, le trovate sul sito ufficiale: festivalcinemaspello.com