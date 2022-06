X - A Sexy Horror Story: in anteprima esclusiva il poster italiano del nuovo horror di Ti West!

News Cinema

Con protagonista Mia Goth, X - A Sexy Horror Story, il nuovo slasher di uno dei nomi più importanti dell'horror statunitense contemporaneo debutterà nei cinema italiani il 14 luglio con Midnight Factory, etichetta di proprietà di Koch Media. Ecco, in anteprima esclusiva, il poster italiano ufficiale.

Ti West, classe 1980, è uno dei nomi di maggior rilievo nel panorama del cinema horror americano contemporaneo. È, tanto per capirci, il regista dell'ottimo slow burn The House of the Devil, di The Innkeepers e The Sacrament (che trovate entrambi in streaming su Prime Video), nonché co-sceneggiatore di You're Next dell'amico Adam Wingard.

Il nuovo film di West si intitola X, dove la X sta per X-rated, ovvero porno. Non a caso, il titolo completo con cui esce in Italia (dal 14 luglio nelle sale con Midnight Factory, etichetta di proprietà di Koch Media) è X - A Sexy Horror Story.

Si chiama così perché l'idea di West è stata quella di basarsi su quel modello ineludibile per lo slasher che è stato il Non aprite quella porta di Tobe Hooper e lavorarci per raccontare la classica storia di un gruppo di giovani amici che si ritrova di fronte agli orrori sanguinari del Texas rurale e che in quel Texas rurale è arrivato con l'intenzione di girare un film hard.

Prodotto dalla A24, la società di produzione più cool del momento, che nel settore del cinema dell'orrore ha prodotti titoli come Hereditary - le radici del male, Midsommar, The Witch e The Lighthouse, X - A Sexy Horror Story è stato girato in Nuova Zelanda, e vede protagonista un'irriconoscibile Mia Goth, qui alle prese con un doppio ruolo - grazie all’uso di un incredibile trucco prostetico - che la porterà a lottare con sé stessa per la sopravvivenza.







Nel cast ci sono comunque anche Jenna Ortega (la Mercoledì di Tim Burton nella nuova serie targata Netflix), Martin Henderson, Brittany Snow, Owen Campbell, Stephen Ure e Scott Mescudi.

Detentore di un 95% di recensioni positive raccolte dall'aggregatore Rotten Tomatoes, il film di Ti West ha ottenuto anche le lodi del maestro dell’horror Stephen King, che lo ha definito "un film horror estremamente buono. Spaventoso, intelligente, consapevole. Ah! E anche divertente".

Questo che vedete qui di seguito è il poster italiano di X - A Sexy Horror Story in anteprima esclusiva per Comingsoon.it.







Nel 1979, un gruppo di giovani e ambiziosi filmmaker decide di realizzare un film per adulti nel Texas rurale. Ma quando la solitaria coppia anziana che li ospita scopre la natura del set, il cast si trova a dover lottare per la propria sopravvivenza.