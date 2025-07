Workshop sul doppiaggio al Giffoni Film Festival: le voci italiane incontrano i ragazzi per parlare di IA

News Cinema

Il 19 luglio a Giffoni i doppiatori Daniele Giuliani, Chiara Giocardi e Flavio Aquilone incontreranno i ragazzi del festival durante un workshop organizzato dall'Associazione Nazionale Attori Doppiatori.

Che cosa fa davvero un doppiatore prima di iniziare il suo lavoro? Come si prepara una scena, quali dettagli osserva – gli occhi, le labbra, l’ambiente – e quanto conta seguire le indicazioni di un direttore di doppiaggio? E ancora: quanto è importante sapere che l’errore umano, in questa professione, è spesso la chiave per restituire autenticità a un personaggio? A queste e molte altre domande cercherà di rispondere il workshop di ANAD dal titolo “Il doppiaggio, l’arte della voce. La figura del doppiatore nell’epoca dell’Intelligenza Artificiale”, in programma il 19 luglio al Giffoni Film Festival.

Organizzato da ANAD (Associazione Nazionale Attori Doppiatori), l’incontro nasce con l’intento di sensibilizzare i più giovani su una professione artistica riconosciuta come patrimonio culturale italiano, oggi messa alla prova da sfide nuove e complesse. In prima linea, l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, che minaccia di alterare, se non cancellare, la specificità e la proprietà della voce umana. Il tema centrale del Giffoni 2025, “Diventare umani”, diventa così il filo conduttore di una riflessione profonda: quanto è diversa una voce vera da una sintetizzata? E quanto rischiamo di perdere se permettiamo che emozioni, sfumature e imperfezioni vengano sostituite da formule artificiali?

Esperienza, volti e voci del doppiaggio italiano

A guidare il dibattito saranno Daniele Giuliani, presidente ANAD e voce italiana di Paura in Inside Out 2 e Jon Snow in Il Trono di Spade; Chiara Gioncardi, voce di Gal Gadot, Barbie Stramba e Sarah nei lavori di Zerocalcare; e Flavio Aquilone, doppiatore di Draco Malfoy e Zac Efron. Insieme racconteranno cosa significa oggi lavorare con la propria voce, spiegando concetti cruciali come il consenso informato, il diritto alla propria identità vocale, la differenza tra una voce autentica e una generata, e i rischi reali legati al furto vocale. Saranno inoltre illustrate le dinamiche dell’adattamento, il lavoro in sala di registrazione e la distanza tra doppiatori professionisti e talent/influencer sempre più presenti nel settore.

Durante il workshop sarà proiettato anche il video con cui ANAD ha lanciato nei mesi scorsi l’appello “Difendiamo l’intelligenza artistica”, una campagna che ha coinvolto attori, registi e pubblico per accendere i riflettori sulla minaccia rappresentata dall’IA nell’ambito del doppiaggio. L’incontro offrirà uno sguardo concreto e partecipato su come questa professione stia cambiando, ma anche su come si possa continuare a custodirne il valore, trasmettendolo alle nuove generazioni. E Giffoni, in questo, offre la perfetta location per farlo.