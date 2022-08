Woody Harrelson dedica una buffa poesia alla neonata che... gli somiglia

Questa è una storia davvero simpatica. Ha fatto sorridere molti ed è diventato virale il post su Twitter in cui una mamma, Dani Greer Mulvenna, si chiedeva come mai la figlia somigliasse a Woody Harrelson, pubblicando una foto della sua piccola sorridente, al fianco di una analoga dell'attore texano dalla quale, effettivamente, si notava una certa divertente (inquietante) somiglianza. La (bellissima) bambina si chiama Cora e la madre postando in seguito un'altra foto di ringraziamento per le reazioni al suo tweet, ci ha tenuto a precisare che non somiglia sempre ad Harrelson, ma, quando lo fa, è davvero identica.

Cora says, thank you all so much for the likes and retweets and also that she doesn't always look like Woody Harreslon, it's just that when she does...she really really does xxx pic.twitter.com/0CuEQrIgSy