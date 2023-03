Woody Harrelson anarchico furibondo coi protocolli anti Covid sui set

News Cinema

Woody Harrelson, già noto per le sue tirate no vax, si è espresso in una vivace protesta contro i protocolli anti covid messi in atto sui set cinematografici.

Si sono da poco spenti gli echi del suo monologo al Saturday Night Live, dove più o meno paragonava le case farmaceutiche e la pandemia ai cartelli della droga, che Woody Harrelson torna ad esprimersi in merito. Stavolta, la sua infuocata indignazione è diretta ai protocolli di sicurezza anti-covid 19, ancora in vigore sui set cinematografici, contro cui l'attore si è espresso in un'intervista concessa al New York Times. Sentiamo cosa ha detto.

Woody Harrelson: sono un anarchico e non sopporto gli obblighi

Parlando del suo nuovo film, Campioni, Woody Harrelson ha detto che gli piace molto fare film indipendenti, ma che apprezza molto meno i protocolli di sicurezza sui set. Così ha iniziato la sua tirata: "Fare un film indipendente adesso, specie con tutti i protocolli per il Covid - che per me sono piuttosto assurdi, non so cosa accadrà". Interrotto dal giornalista che gli ha chiesto di spiegare meglio cosa intendesse per assurdi, Harrelson è partito in quarta: "Il fatto che ci siano ancora! Non penso che nessuno dovrebbe avere il diritto di obbligarti a fare il test, obbligarti a indossare la mascherina e obbligarti a vaccinarti per tre anni e più. Io sono dell'opinione: facciamola finita con queste sciocchezze". Harrelson ha aggiunto poi: "Non è giusto per le troupe. Io non devo indossare la mascherina. Perché loro sì? Perché devono essere vaccinati? Perché non si fa decidere alla persona? Non dovrei parlare di queste stronzate. Mi fa arrabbiare per le troupe. La parte anarchica di me non pensa che dovremmo essere costretti a fare i test, a indossare la mascherina e a vaccinarci. Questo non è un Paese libero. Davvero, parlo per le troupe. Perché io posso non indossare la mascherina, fare meno test. Non sono nella loro stessa posizione, ma è sbagliato. Sono passati tre anni. Basta". E ha concluso dicendo: "sono un anarchico, non sopporto gli obblighi".

Ora, a quanto ci risulta (a meno che in America non sia diverso), sui set sia tecnici che artisti devono indossare le mascherine, anche se forse nel suo caso fanno un'eccezione, e allora effettivamente non è giusto. Non entriamo nel merito, ma ci sembra che quella della differenza di trattamento da parte di Woody Harrelson sia soltanto una scusa per non alienarsi quella parte di pubblico che la pensa diversamente da lui ed è convinto che le misure di sicurezza possano ancora servire a tutelare la salute altrui. Soprattutto nel caso di film indipendenti e con un budget limitato, essere costretti a sospendere le riprese se qualcuno si ammala è un danno economico non da poco e questo lui lo sa benissimo.