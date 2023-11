Wonka, il nuovo poster italiano mostra Timothée Chalamet circondato da caramelle colorate

News Cinema

Timothée Chalamet è circondato da una miriade di caramelle colorate nel nuovo poster di Wonka, film goloso in arrivo per Natale al cinema.

Timothée Chalamet porterà infinita dolcezza al cinema per Natale grazie a Wonka, film prequel che racconta la storia del fondatore della fabbrica di cioccolato prima del grande successo. Nel nuovo poster condiviso da Warner Bros. Pictures, in tempismo perfetto per Halloween, Timothée Chalamet è circondato da tantissime caramelle colorate. Il film prequel è diretto da Paul King e segue le primissime avventure dell’acclamato cioccolatiere prima della grande fama.



Timothée Chalamet è circondato da coloratissime caramelle nel nuovo poster di Wonka

Il nuovo poster di Wonka non mostra soltanto Timothée Chalamet immerso nelle caramelle, ma anche altri personaggi come l'Umpa Lumpa di Hugh Grant e Noodle di Calah Lane. Coloratissime, le caramelle assumono le forme più disparate, dai fiori alle nuvole. Le immagini intensificano ancor di più il collegamento diretto con Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, film del 1971 con Gene Wilder nel ruolo da protagonista. Paul King, del resto, aveva già spiegato il suo punto di vista definendo Wonka il prequel perfetto del film in questione. Un indizio è anche l'Umpa Lumpa di Hugh Grant, la cui realizzazione estetica ricorda molto più il film con Gene Wilder rispetto al più recente con Johnny Depp.





Atteso al cinema in vista del Natale, Wonka racconterà al pubblico in che modo l’aspirante cioccolatiere sia poi diventato il proprietario della rinomata Fabbrica di Cioccolato che tutti abbiamo imparato a conoscere. Per questo seguirà un Wonka particolarmente giovane le cui origini non sono mai state approfondite in precedenza sul grande schermo. Il film racconterà alcuni dettagli della sua infanzia per poi esplorare la vita da giovane adulto e i suoi dolci desideri. Timothée Chalamet si cimenterà nel ruolo da protagonista e la sua fama ha incrementato ancor di più l’hype nei confronti del film. L’attore doveva tornare al cinema con Dune 2 prima ancora di Wonka, ma il film fantascientifico ha posticipato l’uscita a causa dello sciopero degli attori che blocca ancora Hollywood. Al momento non sappiamo se Wonka seguirà lo stesso destino o se rispetterà la tabella di marcia. Nel frattempo si spera che sindacati e industria possano trovare un accordo per porre fine allo sciopero partito a luglio.