Wonka è primo al boxoffice italiano del weekend e spodesta Paola Cortellesi

Alla fine C'è ancora domani ha perso il primo posto al botteghino italiano del weekend, perché in vetta c'è Wonka con Timothée Chalamet. In seconda posizione Santocielo con Ficarra & Picone.

Alla fine è successo: C'è ancora domani di Paola Cortellesi è stato spodestato dal suo primo posto al boxoffice italiano del weekend, perché è cominciato il fuoco di fila delle proposte natalizie. Vince al primo giro Wonka con Timothée Chalamet: il mitico cioccolataio magico creato da Roald Dahl viene raccontato in modo leggermente diverso dal regista Paul King, in un prequel a soggetto originale, che ha debuttato da noi con 3.123.000 euro raccolti in quattro giorni. Il lungometraggio è andato molto bene anche negli Usa, dove ha toccato la vetta dei 39.000.000 di dollari (fonte Boxoffice Pro), per un totale mondiale di 151.000.000 (fonte Boxofficemojo). Stando a Variety, il film è costato 125 milioni, quindi è sull'ottima strada per recuperare il budget e anzi generare un gustoso profitto per la Warner Bros.

Secondo posto per l'esordio di Santocielo, nuova fatica satirica di Ficarra e Picone, rispettivamente nei panni di un uomo qualunque e di un angelo che per errore lo rende incinta del Nuovo Messia. La commedia di Francesco Amato vede nel cast anche Giovanni, Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta, ed è partita con 1.300.000 euro.

Tra le nuove uscite c'è da segnalare la terza posizione di Ferrari, il biopic di Enzo interpretato da Adam Driver e diretto da un mostro sacro del cinema americano come Michael Mann: al semaforo verde si è accontentato di 824.000 euro (988.000 contando anche le passate anteprime). Il cast corale, che racconta un pezzo di storia non solo italiana ma internazionale, prevede tra gli altri Penélope Cruz, Shailene Woodley e Patrick Dempsey, rispettivamente Laura Ferrari, Lina Lardi e Piero Taruffi.