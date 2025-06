Wonder Woman, un nuovo film è in fase di lavorazione secondo James Gunn

News Cinema

James Gunn ha confermato che un nuovo film di Wonder Woman è in fase di realizzazione: al momento, il progetto è in fase di stesura. Ma chi interpreterà l'eroina?

Gal Gadot è stata l’ultima ad interpretare Wonder Woman sul grande schermo ancor prima dell’arrivo di James Gunn e Peter Safran alla presidenza dei DC Studios ma, stando alle recenti novità, la principessa delle amazzoni tra non molto tornerà in azione, perché un nuovo film dedicato a Wonder Woman è in fase di realizzazione. A confermarlo è stato proprio James Gunn.

Wonder Woman, James Gunn conferma che un nuovo film è in fase di stesura

La Wonder Woman di Gal Gadot ha intrattenuto il pubblico con due film per poi cestinare il terzo. Molti dei personaggi del DCEU hanno seguito lo stesso destino, da Superman ad Aquaman, ma con il nuovo ruolo di James Gunn alla guida creativa dei DC Studios molti di quegli eroi sono di ritorno sullo schermo seppur con diverse fattezze. Avendo quindi riavviato la partita, in molti si interrogano sul futuro di Wonder Woman e finalmente James Gunn ha offerto ai suoi fan una conferma.

Dopo Superman e Supergirl, è la volta di Wonder Woman. Ai microfoni di Entertainment Weekly, il regista ha confermato che un nuovo film dedicato all’eroina è in fase di scrittura. Ha precisato che il progetto ad oggi è ancora sprovvisto di titolo ed è separato dal progetto già annunciato Paradise Lost, una Serie TV d’animazione di HBO Max che racconta di vari personaggi sull’isola di Themyscira. Pur avendo confermato l’intenzione di riportare Wonder Woman sullo schermo, James Gunn non ha rivelato chi si sta attualmente occupando della sceneggiatura ma ha precisato che questo personaggio sarà fondamentale per il suo universo. Anche il presidente della Warner Bros. David Zaslav ha confermato di recente che Superman, Supergirl, Batman e Wonder Woman saranno personaggi cruciali per il nuovo DCU e James Gunn è d’accordo con questa visione: “Credo che l'abbia capito da qualcosa che ho detto. Non direi solo quei quattro personaggi, ma direi che quei quattro personaggi sono incredibilmente importanti per noi. In questo momento, sono soddisfatto della posizione di due di quei personaggi, e poi ci occuperemo degli altri due”. Ad oggi non è chiaro chi si occuperà del prossimo film di Wonder Woman e, soprattutto, non è stato rivelato chi la interpreterà.